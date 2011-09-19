حجت الاسلام رمضان علی معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری این جشنواره در استان اصفهان اظهار داشت: مساجد بهترین پایگاه برای تربیت انسان است و تشکیل کانونهای مساجد زمینه را برای حضور جوانان و تربیت آنان فراهم کرده است.

وی از مساجد به عنوان بستری برای شکوفایی معنوی انسان یاد کرد و افزود: باید از تمام ظرفیتهای مساجد برای تربیت دینی جوانان و ارتقای باورهای دینی آنان استفاده کرد.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان نهادینه کردن فرهنگ علوم قرآنی در جامعه را ضروری عنوان کرد و ادامه داد: برپایی جشنواره قرآنی مدهامتان در سطح استانها موجب شناسایی نخبگان قرآنی و کشف استعدادهای عاملان قرآنی می شود.

وی به حضور اساتید مجرب حوزه و دانشگاه در سطح مساجد و کانونهای مساجد اشاره کرد و گفت: برگزاری مسابقات قرآنی و گفتمانهای دینی موجب جذب جوانان به این اماکن مقدس خواهد شد.

حجت‌الاسلام معتمدی پیوند قرآن و مساجد را مایه برکت و درایت انسان عنوان و اضافه کرد: پیوند این کتاب آسمانی و مساجد لازمه اتحاد و انسجام بین مسلمان است و جایی که این پیوند برقرار نباشد ما دچار خسران خواهیم شد.

وی ادامه داد: مادامی که پیوند بین مساجد و قرآن برقرار باشد ثمرات و برکات فراوانی را برای ممسلمانان در پی خواهد داشت.

مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان اصفهان برپایی جشنواره قرآنی مدهامتان را زمینه ای برای رقابت سالم بین عاملان قرآنی و کشف نخبگان قرآنی در سطح کشور خواند و گفت: این جشنواره موجب گسترش و نشر فرهنگ قرآنی در سطح جامعه خواهد شد.

وی به مرحله استانی این جشنواره در استان اصفهان اشاره و بیان کرد: جشنواره قرآنی مدهامتان در سه مرحله کانونی، شهرستانی و استانی برگزار می شود.

معتمدی اضافه کرد: جشنواره قرانی مدهامتان در 23 شهرستان این استان برگزار شده است که مرحله استانی آن (14 مهر) سال جاری اجرا می شود.

وی در پایان به آثار و برکات برپایی این جشنواره در استان اشاره کرد و گفت: در این دوره از مسابقات 10 هزار علاقه مند قرآنی شرکت کردند.