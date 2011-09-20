"عکاسخانه" به شهرک غزالی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سری چهارم مجموعه "عکاسخانه" به تهیه‌کنندگی سیدحسین مناجاتی و جعفر موحد و کارگردانی فرزین مهدی‌پور با همکاری گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما در حال ساخت است.

طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده پس از ضبط سکانس‌های لوکیشن خیابان ری، ادامه تصویر برداری این مجموعه در شهرک سینمایی غزالی ادامه دارد.

لوکیشن انتخاب شده جهت شروع کار در شهرک سینمایی نظمیه تهران قدیم است که پس از ضبط سکانس‌های مربوط به این صحنه، خیابان لاله زار قدیم تهران و بازارچه به ترتیب لوکیشن‌هایی هستند که در برنامه کار قرار گرفته است.

بازیگران بسیاری در این مجموعه ایفای نقش می‌کنند که بر حسب لوکیشنهای انتخاب شده و تعدد نقشها از بازیگران جدید و هنروران بسیاری در این پروژه استفاده خواهد شد. تدوین این مجموعه نیز بطور همزمان توسط وحید جهان در حال انجام است و احتمالاً این سریال با تغییر نام در پائیز سال جاری به روی آنتن شبکه دو سیما خواهد رفت.

در این مجموعه مهدی سلطانی، مهتاج نجومی، علی طالب لو، طوفان مهردادیان، انوشیروان فاطمی، مهدی میامی، محمد فیلی، علیرضا صالحی، وحید نفر، پرویز بزرگی، مهران امام بخش، مجید قناد، سید هادی آقابزرگی، مژگان خالقی، فرحناز اصغری سرابی، هادی اسکندری، معصومه مرادی، محمدرضا غیاث‌آبادی، بهمن مرتضوی، امین خسروی، پروین میکده، جمشید عسگری و ... بازی می‌کنند.

عوامل این مجموعه عبارتند از تهیه‌کننده: سید حسین مناجاتی و جعفر موحد، کارگردان: فرزین مهدی پور، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنر و اندیشه، ناظر کیفی: رحمت الله امینی، نویسنده: فرهاد نقدعلی، مدیر تولید: مهدی نکونام، دستیار اول

کارگردان و برنامه‌ریز: علیرضا صالحی، دستیاران کارگردان: میثم فخرایی و موسی مهدی‌پور، منشی صحنه: ملیحه کوروش‌زاده، مدیر تصویربرداری: محمود مجیب، طراح چهر‌ه‌پردازی: اکبر محمد صالحی، مدیر صدابرداری: جعفر

علیان، طراح صحنه و لباس: کیوان ذوالفقاری، دکوراتور: ابوالفضل میرزاخانی، تدوین: وحید جهان، مدیر تدارکات: علی بهرمند، عکاس: تقی زنجانی و روابط عمومی: تی وی تولید