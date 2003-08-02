لهستاني ها ، زاينده رود را پاكسازي مي كنند

دكتر سيد مرتضي طالبي در اين باره به خبرنگار اجتماعي مهر گفت : اداره محيط زيست استان اصفهان به دنبال نگراني از مسئله حاد شدن وضعيت آلودگي و بالارفتن ميزان آلاينده ها و تركيبات معدني وآلي در آب رودخانه زاينده رود ، با انعقاد قراردادي از گروه مذكور دعوت به عمل آورد تا ضمن رفع آلودگي آب رودخانه زاينده رود در زمينه هاي زيست محيطي ديگر نيز اقدامات لازم را صورت دهند.

وي در خصوص منابع آلوده كننده اين رودخانه اظهار داشت: بيشترين آلودگي ها از هدايت پساب و ضايعات كاخانجات و صنايع بزرگ مانند فولاد مباركه ، كارخانه پلي اكريل و ذوب آهن اصفهان و ورود فاضلاب هاي شهري وكشاورزي به داخل رودخانه زاينده رود ناشي مي شود .

مدير كل محيط زيست استان اصفهان در ادامه با اشاره به تخريب روز افزون اكوسيستم زاينده رود افزود: اين اداره در راستاي كاهش آلودگي رودخانه مذكور و جهت جلوگيري از ورود پسابهاي صنعتي تصفيه خانه هاي كارخانجات اطراف رودخانه هاي منتهي به زاينده رود ، طرح جامعي را براي هدايت پسابها به فضاهاي سبز و درختان غير مصرفي اجرا كرده است.

وي در پايان با بيان اينكه آب رودخانه زاينده رود از سرچشمه آن تا باتلاق گاوخوني از طريق 17 ايستگاه پايش آب مورد بررسي و نمونه برداري پيوسته قرار مي گيرد ، تصريح كرد: دراين ايستگاه آب رودخانه ازنظر 20 پارامتر مانند PH يا اسيدي بودن ،COD BOD ، نيترات ، فسفات ، سرب ، كروم ، روي ، فلزات سنگين ويا قليايي بودن مورد آزمايش قرار مي گيرد.