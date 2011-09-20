آلایندگی کارخانه سیمان آبیک مجددا آغاز شد/ مردم در معرض خطر

به گزارش خبرنگار مهر، این کارخانه یکی از واحدهای صنعتی آلاینده است که در محدوده جغرفیایی استان البرز قراردارد اما آلودگی بیش از حد و غیرمجاز آن موجب ایجاد مشکلاتی برای مردم شهر آبیک در استان قزوین شده است.

کارخانه ای که گرد وغبار ناشی از آن این روزها دوباره از محصول تولیدیش خبر ساز تر شده است.

مسئله برخورد سلیقه ای ادارات محیط زیست و در نظر نگرفتن منافع مردم باعث شد تا در سال 87 رئیس سازمان محیط زیست اقدام به تفویض اختیار پایش این واحد از شهرستان نظر آباد به اداره کل محیط زیست استان قزوین کند.

بدلیل مشکلات زیست محیطی این کارخانه برای مردم شهر آبیک ایجاد کرده بود با پیگیریهای مسئولان محیط زیست استان قزوین، مدیران کارخانه سیمان آبیک متعهد شدند نسبت به نصب فیلتر و رفع آلایندگی این واحد اقدام کنند.

همزمان با نصب این فیلتر، طرح توسعه این واحد از هشت هزار تن به 20 هزار تن نیز افزایش یافت و با بهره برداری از خط اول و دوم این واحد، آلایندگی این کارخانه که مدتی بود با نصب فیلتر به حد استاندارد رسیده بود از چند روز پیش به حالت اولیه بازگشت.

هم اکنون کارخانه سیمان آبیک برای پنهان ماندن آلایندگی این کارخانه از چشم مردم و مسئولان محیط زیست شبانه اقدام به خارج کردن فیلتر از مدار و آزاد کردن گرد و غبار می کند.

اگر چه با پیگیری های مستمر محیط زیست اقداماتی برای استاندارد سازی آلایندگی این کارخانه انجام شد اما گرد و غبار موجود در هوا نشان می دهد که میزان مونواکسید کربن و ذرات معلق ناشی از فعالیتهای این شرکت باز هم بالاتر از استاندارد است.



دکتر برودتی رئیس شبکه بهداشت درمان شهرستان آبیک در این باره میگوید: آلایندگی و انتشار گرد و غبار این کارخانه باعث بروز بیمارهای تنفسی شهروندان و آلودگی آبها و اراضی کشاورزی به ویژه محصولات صیفی منطقه می شود.

میزان مجاز آلایندگی برای کارخانه سیمان آبیک بر اساس استاندارد 200 میلی گرم در مترمکعب است اما این میزان در برخی مواقع به بیش از 500 میلی گرم در مترمکعب می رسد.

شرکت سیمان آبیک با 40 سال فعالیت و داشتن دوخط تولید روزانه هفت هزار تن سیمان تولید می کند.