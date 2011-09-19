احمد صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: ایلام به مرز بودن با کشور عراق دارای موقعیت های خوبی برای توسعه است اما در عیم حال همین مرزی بودن باعث شده خیلی از سرمایه گذاران در استان سرمایه گذاری نکنند.

وی بیان داشت: میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان ایلام بسیار ضعیف است و میزان سرمایه گذاری خارجی در استان تقریبا صفر است.

این کارشناس اظهار داشت: ایلام در بن بست جغرافیایی قرار دارد که در این بخش باید شرایط برای حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاران فراهم شود.

صفری افزود: در طول سالهای گذشته مسئولان استان همواره اعلام می کنند شرایط برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم است ولی واقعا این شرایط در استان نیست.

وی افزود: وقتی سرمایه گذاران داخلی و خارجی به ایلام مراجعه کرده اند با برخوردهای بد مسئولان و نبود امکانات مواجه شده اند که باعث تغییر تصمیم خود مبنی بر سرمایه گذاری در استان شده است.

این کارشناس اظهار داشت: مسئولان استان ایلام به جای حرف و شعار دادن بهتر است شرایط و زیرساخت مناسب را حضور سرمایه گذاران فراهم کنند.

صفری بیان داشت: بعد از گذشت 30 سال این استان هنوز فرودگاه مناسب ندارد که در پرواز منظم انجام شود که یک ضعف بزرگ برای حضور سرمایه گذار محسوب می شود.