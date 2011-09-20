تهمینه حدادی نویسنده و تصویرگر حوزه کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار سومین مجموعه داستان نوجوانانه خود خبر داد و گفت: این کتاب شامل 6 داستان نوجوانانه من است که برخی از آنها پیش از این در نشریات نوجوانانه مانند ماهنامه رشد و هفتهنامه دوچرخه منتشر شده است.
وی که عنوان «دزد پرندهها» را برای این مجموعه برگزیده است، افزود: این داستانها عمدتا به شیوه سورئال و فلسفی نوشته شده است که علت آن هم فضای ذهنی و علاقه شخصی من به این شیوه نگارش بوده است.
این نویسنده و تصویرساز، همچنین از معادله کنهای، درخت دختر، دزد پرندهها، بقچههای اندوه و صدایی به نام بلوط به عنوان برخی از داستانهای این مجموعه نام برد که از سوی بخش کودک و نوجوان موسسه انتشارات امیرکبیر در دست انتشار قرار گرفته است.
حدادی همچنین درارتباط با شیوه نگارش این قصهها گفت: راوی داستانهای من، عمدتا دانای کل و سوم شخص است و موضوع آنها نیز بیشتر به روابط انسانی بازمیگردد.
حدادی پیش از این نیز دو مجموعه داستان با عنوان شهرهای بدون نردبان و دشت قرمز قرمز را برای مخاطبان کودک از سوی انتشارت شباوریز روانه بازار کتاب کرده است.
نظر شما