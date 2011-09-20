زنی با رویای رانندگی ماشینهای سنگین/ راننده اتوبوسی که هرگز جریمه نشد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنیا که آمدیم چون دختر بودیم برایمان عروسک خریدند و اصلا این عروسک نشان دختر بودن بود و کنارش ماشین و هواپیما و تیله برای پسرها انتخاب می شد. بزرگ هم که شدیم معلمی و پرستاری بهترین گزینه شغلی برای خانم ها و رانندگی، خلبانی و آتش نشانی برای آقایان شغل تخصصی و سازگار با خصلت مردانه شان شد.

تغییرات که جزء لاینفک زندگی روزمره شد، تعریف توانایی زنان و مردان هم متحول شد، آنقدر که زنان جامعه انجام کارهای مردانه را عهده گرفتند و به راحتی هم از عهده آن برآمدند.

موفقیت زنان در دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب، ویژگی‌های کار و مشکلات فراروی آنها همچنین لزوم توسعه شغل شایسته برای این قشر، تغییر ساختار نیروی کار و ورود زنان به عرصه‌های مختلف اشتغال و علاوه بر افزایش مشارکت اجتماعی این قشر از افراد جامعه و کاهش سطح مشارکت آنان با مردان موجب تغییر نگرش سیاستگذاران و برنامه‌ریزان نسبت به چالش‌های اشتغال زنان شده است.

شاید اولین بار که زنی را به عنوان راننده اتوبوس دیدید تعجب کردید و حتی ترسیدید که سوار اتوبوسی شوید که یک زن هدایت آن را در دست دارد.

پذیرفته شدن اصول و معیارهایی که زمانی در جایگاه دیگری تعریف می شدند از دیدگاه دیگران همیشه با تاخیر و کمی سخت صورت می گیرد اما طبیعت زندگی انسانها را به گونه ای بار آورده است که خود را با هر پدیده جدیدی آنچنان وفق می دهند که گویی سالهای سال است با آن آشنایند.

"آمنه مفیدی" از آن دسته زنانی است که در کرج عنوان تنها زن سازمان اتوبوسرانی را به خود اختصاص داده است. وی از سال 81 در سازمان اتوبوسرانی کرج مشغول به کار شد و آنطور که خودش می گوید طی این مدت حتی یک بار هم جریمه نشد.

وی در پاسخ به این پرسش که در ابتدا با چه عنوانی وارد سازمان شدید تنها به گفتن این کلمه ترکیبی اکتفا کرد، راننده اتوبوس.

حس و علاقمندی عجیبی به رانندگی از زمان کودکی در وی ایجاد شده است.



به گفته اولین زن راننده سازمان اتوبوسرانی کرج، شغل برادرش به عنوان راننده کامیون علاقمندی اش به رانندگی با ماشین های سنگین را دو چندان کرد و همین تمایل باعث شد رانندگی با کامیون را در دوران کودکی بیاموزد.

مفیدی از سال 63 به عنوان سال اخذ گواهینامه اش یاد کرد و گفت: در این سال بود که همراه برادرم در جاده کوهستانی زادگاهم، منطقه الموت قزوین رانندگی کردم گرچه در رانندگی حرفه ای نبودم اما به مرور زمان تجربه ام بیشتر شد و توانستم با اتوبوس هم رانندگی کنم.

مسیرهای مختلفی چون طالقانی، دانشگاه آزاد، آسیاب برجی و بیمارستان البرز از جمله خطوطی است که آمنه مفیدی طی دوران کاری مسافران زیادی را از آن عبور داده است.

این راننده اتوبوس در خصوص واکنش مردم در مقابل حرفه اش افزود: زن راننده اتوبوس بودن برای مردم عجیب و باور نکردنی بود و به راحتی می شد حس بی اعتمادی را در نگاهشان خواند.

دیدگاه عموم مردم در خصوص فعالیتهایی که عرف جامعه توانایی انجام آن را تنها مخصوص جامعه مردان می داند بسیار ویژه و متفاوت است. همین امر باعث بروز واکنش های رفتاری جامعه در مقابل قشری به اصطلاح ضعیف که همپای مردان از عهده کارهای سنگین بر می آید، می شود.

مفیدی در خصوص واکنش مردم به شغلش عنوان کرد: بی اعتمادی و تعجب دو حسی بود که بارها و بارها در چهره مسافران می خواندم. بسیار آزرده خاطر می شدم اما با این مسئله کنار آمدم.

راندن وسیله نقلیه ای 12 متری در خیابان های پر ترافیک کرج به راستی کاری دشوار است و نیاز به دقت و توجه ای بسیار بالا دارد.

مفیدی معتقد است، نحوه رانندگی اکثر خانم ها و پیروی آنان از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی مطلوب است.

اولین راننده زن اتوبوس اتوبوسرانی کرج می گوید اگه به 15 سال پیش برگردم باز هم رانندگی را انتخاب می کنم، رانندگی آرزوی کودکی من بوده و فکر نکنم به هیچ کاری به غیر از آن تا این حد اشتیاق داشته باشم.

به هر روی منشاء و لازمه پیدایش هر فعل و حرکتی در جامعه انگیزه و شدت علاقه و خاستگاه فعالیت انسانی است و نیازها و علائق اجتماعی انسان در ایجاد پدیده های اجتماعی اعم از مفاهیم، ابزارها و ساختارها نقش عمده ای دارد.

علایقی که می تواند انسان را در اوج ناباوری در جایگاههایی فراتر از تصور ببرد.

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گزارشگر:‌آسیه چهارباغی

