دفاع از عملکرد مسئولان غیرمنصفانه ترین بهره برداری از شعر دفاع مقدس است

اسماعیل امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ارزیابی شعر دفاع مقدس افزود: اینکه جنگ زمینه ای فراهم کرده تا عملکرد افراد توجیه بشود، غیرمنصفانه ترین بهره برداری از شعر جنگ و دفاع مقدس است.

وی گفت: خطایی که از سوی برخی افراد در خصوص نشر ارزشهای دفاع مقدس شکل گرفت این بود که تصور کردند شعر جنگ و دفاع مقدس باید بیاید و از عملکرد مسئولان دفاع کند.

این منتقد ادبی اضافه کرد: مرحوم "سید حسن حسینی" درباره شعر دفاع مقدس یک تقسیم بندی داشت و آن هم تشویق و ترغیب رزمنده ها به مقاومت، تشویق مردم به صبر و پشتیبانی رزمنده ها بود.

وی یادآور شد: در روزگار پس از جنگ، همه دغدغه داشتند که چگونه ارزشهای دفاع مقدس را حفظ کنند و قناعت، شجاعت و سادگی آن را ترویج دهند.

شعر توانایی بیان ارزشهای دوران دفاع مقدس را دارد

امینی افزود: هم اکنون برای نشر ارزشهای دفاع مقدس، بنیاد احداث شده است و اگر این امر فقط در حد وظیفه اداری نیست، باید به شعر اهمیت داده شود و مسئولان مربوطه بدانند که شعر می تواند ارزشهای دفاع مقدس را بیان کند.

وی با اشاره به برجستگی های دوران هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد: دل نبستن به دنیا، وفاداری و گمنامی ارزشهایی بود که درجنگ برجسته شد و کارکردن با فداکاری و بدون هیچ چشمداشتی، ترجیح دادن دیگری بر خود و... که در زمان حال خیلی به آن نیازمند هستیم در دوران جنگ محسوس بود.

مسئول واحد ادب و هنر فرهنگسرای بهمن ادامه داد: دوری از خودبینی در زندگی فرماندهان بزرگ جنگ دیده می شد و آنها خیلی ساده در کنار رده های پایین دستی سر یک سفره می نشستند و این دردی است که هم اکنون با آن مواجه هستیم.

وی به کمرنگ شدن برخی ارزشهای دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: الآن در یک اداره، اتاق رئیس دو تا در دارد که یکی از آن برای این است که کارمند نتواند به آنجا دسترسی پیدا کند.

مهمترین رهاورد جنگ آفریده شدن انسان "طراز مکتب" بود

امینی اضافه کرد: مهمترن رهاورد جنگ هشت ساله دفاع مقدس این بود که انسان "طراز مکتب" آفریده شد و در زمان جنگ رشد کرد؛ چیزی که در جامعه امروزی به شدت به آن نیاز است.

وی بیان داشت: حدود 20 سال است که از پایان جنگ فاصله گرفته ایم؛ آثاری که جنگ در زندگی اجتماعی داشته هنوز وجود دارد؛ کسانی که جنگیدند الآن هستند و پیر شدند، خانواده شهدا و جانبازان هنوز در بین ما حضور دارند.

این منتقد ادبی افزود: جنگ هشت سال دفاع مقدس هم برای ما آثار منفی داشت مانند خرابیها، ویرانی ها و هم آثار مثبت داشت زیرا دستگاه استکبار را رسوا کرد.

وی یادآور شد: کشورهای فرانسه، آمریکا، انگلیس و... که همواره دم از صلح می زنند، در زمان جنگ پشت کثیف ترین انسان بودند و از آنها پلیدترین کارها سر زد.

اشتیاق به نام آوری، چاپ کتاب و جایزه گرفتن به شعر لطمه می زند

این استاد دانشگاه خطاب به شاعران جوانی که می خواهند در شعر تحرک داشته باشند، افزود: شاعران جوان اگر می خواهند در شعر حرکتی انجام دهند و رشد کنند باید اهل خلوت و مطالعه باشند و بدانند که اشتیاق به نام آوری، چاپ کتاب، جایزه گرفتن و در صحنه بودن به شعر لطمه می زند.

وی بیان کرد: اشتیاق به نام آوری چراغی است که زود روشن می شود و شعله می گیرد و زود هم خاموش می شود.

رتبه اول بخش تحقیق در جشنواره طنز برای کتاب "جلوه های طنز در مثنوی" افزود: شاعران جوان باید حوصله، مطالعه و صبر را سرمشق کار خود قرار دهند تا در راه اعتلای ادبیات فارسی، به خصوص حوزه شعر کوشا باشند.