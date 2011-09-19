به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در پایان مجمع عمومی این فدراسیون که پیش از ظهر امروز در آکادمی ملی المپیک برگزار شد با اشاره به تشکیل کارگروه 13 نفره برای اعمال اصلاحات در اساسنامه این فدراسیون افزود: در جلسه امروز تاریخ مجمع آینده که در آن قرار است انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار شود مشخص نشد. اگر کمیته اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال در زمان مورد نظر بحث اصلاحات را انجام ندهد و تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی مشخص نشود ما "حالا حالاها" در خدمت شما خواهیم بود!

وی وجود هرگونه اختلاف نظر بین خود با مهدی تاج و دیگر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال را رد کرد و گفت: من با دیگر اعضای هیئت رئیسه و نایب رئیسان فدراسیون در هماهنگی کامل هستم اما این که تاکید کردیم رئیس فدراسیون باید نواب رئیس خود را مشخص کند به این خاطر است که انسجام، اتحاد و هماهنگی لازم بین رئیس و دیگر عوامل فدراسیون وجود داشته باشد.

وی وجود اختلاف نظر را طبیعی خواند و در عین حال تاکید کرد تنها جایی که نباید اختلاف وجود داشته باشد بین رئیس و نواب رئیس است و افزود: اعضای مجمع ناظر بر عملکرد اعضای هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون فوتبال هستند و در صورتی که عملکرد آنها مورد رضایت اعضای مجمع نبود می‌توانند نسب به برکناری‌شان و انتخاب مدیران جدید اقدام کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنان خاطرنشان کرد: موضوع اصلاح اساسنامه در فدراسیون فوتبال به کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون بین‌المللی فوتبال ارایه کردیم و آنها نیز تاکید کردند اختیارات رئیس فدراسیون باید افزایش یابد و با قوانینی که ما بر اصلاح آنها تاکید داریم موافقت کردند.

رئیس فدراسیون فوتبال نیز با پذیرش اینکه در مجمع فدراسیون فوتبال بحث رای گیری به درستی انجام نمی شود گفت: در آینده نزدیک باید از دستگاه‌های الکترونیکی استفاده کنیم تا رای گیری به صورت دقیق انجام شود.

وی همچنین به نشست خود با رئیس، نایب رئیس و مسئول بخش روابط بین المللی فدراسیون فوتبال ایتالیا اشاره کرد و افزود: قرار است در بخش‌های آموزشی، مدارس فوتبال و ... با فدراسیون فوتبال ایتالیا همکاری داشته باشیم. در همین راستا قرار است در آینده نزدیک ظرف یک ماه آینده مسئول آموزش فدراسیون فوتبال ایتالیا به ایران بیاید و نشستی با مربیان ایرانی داشته باشد. این کار در راستای توافق ما برای ارتباط بین کادرهای فنی تیم‌های ملی دو کشور در رده‌های مختلف است.

کفاشیان در این خصوص افزود:‌برگزاری بازی دوستانه بین تیم‌های ملی فوتبال ایران و ایتالیا در برنامه‌های بعدی ماست و تاریخ و زمان مشخصی برای این دیدارها نداریم.

وی در خصوص اصلاحات در کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال گفتن: برای بهبود کار این کمیته گزارشی تهیه شده و نتیجه‌اش در هیئت رئیسه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

رئیس فدراسیون فوتبال با مطلوب ارزیابی کردن عملکرد مهدی تاج، عزیزالله محمدی و فریده شجاعی در بخش‌های نایب رئیسی فدراسیون فوتبال گفت: اینها به خوبی در فدراسیون فعالیت کرده و اگر قرار بود باز هم در فدراسیون فوتبال حضور پیدا کنند قطعاً ‌از وجود آنها در پست های نایب رئیسی استفاده خواهم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما باز هم در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت خواهید کرد یا نه؟ گفت: فعلاً که رئیس فدراسیون فوتبال هستم و در آینده چیزی مشخص نیست.

کفاشیان در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: اعضای هیئت مدیره این دو باشگاه به زودی مشخص می‌شود. از آنجایی که کنفدراسیون فوتبال آسیا تاکید کرده بود هرچه زودتر باید تکلیف باشگاه‌های ایرانی مشخص شود ما تاکید داشتیم مدیران این باشگاه زودتر مشخص شوند اما مشکلی نیست. در این رابطه رایزنی‌های لازم را با کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهیم داشت تا فوتبال‌مان دچار مشکل نشود.

وی در خاتمه خطاب به خبرنگاران گفت: مصاحبه‌های من را بنویسید تا دو سه ماه آینده دیگر صحبت نمی‌کنم شاید برای 4 سال بعدی که خواستم رئیس فدراسیون شوم دوباره با شما مصاحبه کنم!

زمانی که کفاشیان در حال گفتگو با خبرنگاران بود برخی از مدیران باشگاه‌ها و مسئولان فدراسیون فوتبال گفتگوهایی با او می کردند.

امیر عابدینی کفاشیان را فردی دوست داشتنی خواند و گفت: ‌با این شرایط مجمع شما را برای 4 سال آینده هم رئیس فدراسیون نگه می‌دارد.

علی فتح‌الله زاده نیز به کفاشیان کنایه زد و گفت:‌ شما از فدراسیون کنار نمی‌روید حداقل برای 2 سال دیگر رئیس خواهید بود. من همین الان تاییدش را از اعضای مجمع گرفتم!