توزیع دارو قبل از پایان مطالعات بالینی اخلاقی نیست

دکتر حسین حسنی بافرانی در گفتگو با خبرنگار مهر به نتایج جلسه روز گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با رئیس و معاون سازمان غذا و دارو اشاره کرد و افزود: دوستان در ارتباط با واردات دارو از کشورهای ارژانتین و اروگوئه عنوان داشتند که چون اروپا و آمریکا تکنولوژی انتقال دارو را به ما نمی دهند از این کشورها دارو وارد می کنیم.

وی با بیان این مطلب که در واردات دارو می بایست اولویت سلامت باشد، گفت: اینکه قیمت دارو اندکی بالا و پایین باشد خیلی مهم نیست. بلکه می بایست داروها از کشورهایی وارد شود که از جایگاه بالایی در صنعت دارویی جهان برخوردار باشند.

حسنی بافرانی با اشاره به مباحثی که در زمینه انتقال تکنولوژی داروهای وارداتی مطرح است، افزود: بعضا به بهانه انتقال تکنولوژی، داروهایی وارد کشور می شود که ضرورت چندانی ندارند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین از مجوزهای بیمه ای برای داروهایی که هنوز مطالعات بالینی آنها به پایان نرسیده است، انتقاد کرد و گفت: متاسفانه به صرف اینکه داروی ارزانتری در اختیار بیمار قرار دهیم، داروهایی تحت پوشش قرار می گیرند که هنوز مطالعات بالینی آنها به پایان نرسیده است و این اخلاقی نیست.

وی تاکید کرد: هنوز در بحث واردات دارو ابهاماتی وجود دارد که می بایست بیشتر به آنها توجه کنیم. بنا براین جلسات ما با مدیران سازمان غذا و دارو همچنان ادامه خواهد داشت.