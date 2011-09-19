5 درصد مدارس کرمان در نوبت عصر فعال هستند

رضوان ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تنها در پنج درصد از مدارس ابتدایی استان کرمان نوبت عصرداریم که به صورت چرخشی عوض می شوند.

ابراهیمی تصریح کرد: در سال جدید تحصیلی 95درصد دانش آموزان را درنوبت صبح ساماندهی کردیم و قطعا در سال تحصیلی آینده هیچ دانش آموزی در نوبت عصر نخواهیم داشت.

وی یادآورشد: به دلیل کمبود فضا تعدادی از دانش آموزان را در نوبت عصر ساماندهی کردیم که مدارس را هماهنگ می کنیم تا به صورت چرخشی دانش آموزان تغییر شیفت داشته باشند و تنها عده ای خاص مجبور به تحمل شیفت عصر نباشند.

این مسئول با بیان اینکه حدود 50 هزار دانش آموز امسال در پایه اول ثبت نام کردند گفت: تعداد قبولی های سال قبل دانش آموزان کرمان در مقطع ابتدایی بیش از 98درصد بوده است.

وی افزود: امسال ارزشیابی کیفی در پایه اول و دوم ابتدایی به صورت 100درصد انجام می شود و با توجه به رویکرد تربیتی در آموزش و پرورش بحث نمره کمتر دیده می شود.