به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام سعیدی با اشاره به اهمیت آمارگیری در اخذ تصمیمات دقیق افزود: پیش از این سرشماری در دوره هایی 10 ساله انجام می شد که با توجه به مصوبه هیئت وزیران در اردیبهشت ماه سال 84 قرار بر آن شد این طرح در دوره هایی پنج ساله انجام شود.

سعیدی ادامه داد: بر این اساس از دوم آبان ماه سال جاری این طرح در کرمان همزمان با سراسر کشور آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به ثبت نام دو هزار و 900 نفر در سایت برای همکاری در این طرح اظهار داشت: از این تعداد حدود یک هزار و 200 نفر انتخاب و آموزش های لازم به آنها ارایه شد.

فرماندار کرمان بیان داشت: کرمان به دلیل وسعت زیادی که دارد به چهار بخش مجزا تقسیم و چهار معاون فنی آموزشی برای این بخشها انتخاب شد.

وی تصریح کرد: 35 کارشناس مسئول و 900 مامور و بازبین در رده های مختلف کار آمار و سرشماری را در استان کرمان انجام خواهند داد.

این مسئول با بیان اینکه نیروها در حال حاضر همچنان در حال آموزش هستند گفت: با شروع عملیات میدانی این افراد آموزش دیده وارد سرشماری می شوند که ما در این کار نیاز به همکاری مردم داریم.

سعیدی تصریح کرد: مردم باید اطلاعات دقیق و کامل را در اختیار ماموران قرار دهند.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرای برای انجام این طرح بیان داشت: زمانی که ماموران سرشماری به درب خانه ها مراجعه می کنند حتما از آنها کارت شناسایی طلب شود تا زمینه سوء استفاده های احتمالی فراهم نشود.



