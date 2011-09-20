فرآیند سه فعالیت کشاورزی دیر الکترونیکی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی محمد دوست دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تمامی مراحل درخواست تغییرکاربری اراضی زراعی و ثبت نام اجرای طرح آبیاری تحت فشار و ثبت نام خطوط انتقال آب در شهرستان دیر به صورت الکترونیکی انجام می شود .

وی افزود: کشاورزان و متقاضیان برای استفاده از خدمات الکترونیکی این فرآیند می توانند با آدرس www.jahadd.com مراجعه کنند .

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیر یادآور شد: این اقدام صورت گرفته در راستای ارائه خدمات بهینه به ارباب رجوع و جلوگیری از تردد و حضور فیزیکی غیر ضروری کشاورزان صورت گرفته است.