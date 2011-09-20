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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۰۸

فرآیند سه فعالیت کشاورزی دیر الکترونیکی شد

فرآیند سه فعالیت کشاورزی دیر الکترونیکی شد

دیر - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیر گفت: برای اولین بار در کشور فرآیند سه فعالیت کشاورزی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دیر به صورت الکترونیکی انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی محمد دوست دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تمامی مراحل درخواست تغییرکاربری اراضی زراعی و ثبت نام اجرای طرح آبیاری تحت فشار و ثبت نام خطوط انتقال آب در شهرستان دیر به صورت الکترونیکی انجام می شود.

وی افزود: کشاورزان و متقاضیان برای استفاده از خدمات الکترونیکی این فرآیند می توانند با آدرس www.jahadd.com مراجعه کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیر یادآور شد: این اقدام صورت گرفته در راستای ارائه خدمات بهینه به ارباب رجوع و جلوگیری از تردد و حضور فیزیکی غیر ضروری کشاورزان صورت گرفته است.

کد مطلب 1411784

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