"زندگی خصوصی آقا و خانم میم" وارد مرحله پیش تولید شد

حجازی در این باره به خبرنگار مهر گفت: به تازگی پیش تولید فیلم آغاز شده است. قرار نبود به این زودی فیلم وارد مرحله پیش تولید شود اما با توجه به برخی برنامه ریزیها پیش تولید فیلم را مدتی است که آغاز کردهایم. این فیلم بر اساس طرحی از خودم و نویسندگی علی طالبآبادی ساخته میشود.
وی ادامه داد: طی هماهنگیهایی که با تهیهکننده فیلم صورت گرفته قرار است از اواخرهفته آینده سایت رسمی و اختصاصی برای فیلم"زندگی خصوصی آقا و خانم میم" راه اندازی شود. تا علاقمندان و مطبوعات بتوانند از این طریق اطلاعات مورد نیاز خود را در ارتباط با روند تولید فیلم به دست آورند. مدیریت این سایت بر عهده هادی علیمحمدی است و درحال حاضر در مرحله طراحی قرار دارد.
داستان فیلم در ارتباط با زندگی یک زن و شوهر است. تهیهکنندگی این فیلم سینمایی را محمدرضا شفیعی بر عهده دارد. روح الله حجازی فیلم سینمایی"در میان ابرها" را کارگردانی کرده است.
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