370 هزار واحد دامی از نواحی جنگلی گیلان خارج شد

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عوامل تخریب مناطق جنگلی شمال کشور افزود: این عوامل شامل قاچاق چوب، سوخت، ازدیاد دام در مراتع و جنگل است.

وی همچنین با بیان اینکه مشارکت عمومی برای حفظ و احیای منابع طبیعی با فرهنگ سازی میسر است، بر ضرورت حفاظت و احیای جنگلها، مراتع و منابع طبیعی استان تاکید کرد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: با توجه به حضور افرادی توانمند و متخصص در این زمینه که دارای علم، دانش و تجربه عملی هستند باید از تمامی پتانسیل های موجود حداکثر بهره را برد.

وی به اجرای طرح های جنگلداری اشاره کرد و اظهارداشت: اهمیت طرح های جنگلداری هر قدر که با دقت و تفکر صحیح همراه باشد در صورتی که رفع مسائل اقتصادی و اجتماعی در راس قرار نگیرند و در مواقع اجرا، کنترل و نظارت شدید در اجرای دستورالعمل های حاکم نباشد نمی توان به اهداف مورد نظر دست یافت.

رحمانی گفت: این مهم در راستای اهداف کلی سازمان یعنی حفاظت، احیا، توسعه و بهره برداری اصولی و تهیه و به مرحله اجرا می رسد.

وی افزود: به طور کلی این اهداف به صورت های مختلفی مورد ارزیابی قرار می گیرد که حفاظت از آب و خاک، بازسازی عرصه های مخروبه و نیمه مخروبه و تبدیل آن به جنگل های متراکم و نیز استفاده بهینه از فرآورده های منطقه و جلوگیری از بروز سیل و خسارات ناشی از آن را می توان به عنوان نمونه های قابل ذکر اشاره کرد.

رحمانی با اعلام اینکه منابع طبیعی ودیعه ای الهی است، گفت: خوشبختانه امروزه مسئولان نظام و سازمان جنگلها بر این موضوع واقف هستند که راهکار اصلی رفع مسائل و مشکلات، چیزی جزء مشارکت مردم نیست و در این راه انجام کارهای فرهنگی باید در اولویت باشد.

وی با بیان اینکه فرهنگ سازی برای آگاهی هرچه بیشتر عموم با اهمیت جنگل و مرتع موجب همکاری و مشارکت همگانی می شود، اظهار داشت: به کارگیری نیروهای متخصص و متعهد در بخش های مختلف می تواند به پیشرفت و خدمت رسانی به مردم سرعت عمل بیشتری ببخشد.

مدیرکل منابطع طبیعی گیلان یادآورشد: تمامی بخش های مجموعه باید به شکل یک سیستم هوشمند عمل کنند تا در انجام وظایف هیچ گونه تأخیر یا خللی به وجود نیاید و ضمن در نظر گرفتن قوانین و مقررات رعایت حقوق، کرامت مخاطبان و مراجعان در اولویت قرار گیرد.