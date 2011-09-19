به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم راز نگاه تولید حوزه هنری کرمان به کارگردانی حامد سعادت در نخستین جشنواره‌ سراسری تسلیم موفق به کسب مقام اول در رشته فیلم کوتاه شد.

850 اثر هنری در زمینه‌های مختلف به دبیرخانه‌ این جشنواره ارسال و از این تعداد 40 اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند.

نخستین جشنواره‌ سراسری فرهنگی هنری تسلیم در رشته‌های فرهنگی، هنری و ادبی برگزار شد.

پیش از این نیز فیلم راز نگاه در هفتمین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم‌های صد ثانیه‌ای در بخش داستانی به عنوان بهترین فیلم جشنواره انتخاب شده بود.