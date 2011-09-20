پنج پروژه دانشگاهی خراسان شمالی بهره برداری می شود

مجید کبیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شش هزار دانشجوی جدید الورود در واحدهای دانشگاهی پیام نور استان در سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: سرانه فضای آموزشی برای هر دانشجو در استان 2.2 متر مربع تعریف شده است که باید به این سرانه ارتقا یابد.

وی تصریح کرد: تاکنون با بهره برداری از 24 پروژه عمرانی، شش هزار و 860 متر مربع زیر بنا به فضای آموزشی واحدهای دانشگاهی پیام نور این استان افزوده شده است.

وی اعلام کرد: پنج پروژه جدید نیز با هفت هزار و 580 متر مربع زیربنای فضای آموزشی، فرهنگی و اداری در نیمه دوم سال جاری به بهره برداری می رسد.

کبیریان در این خصوص افزود: ساختمان مجتمع فرهنگی بصیرت با دو هزار و 200 متر مربع زیر بنا که دارای فضای آمفی تئاتر و کتابخانه دیجیتال با ظرفیت 25 هزار جلد کتاب در واحد دانشگاهی پیام نور بجنورد و ساختمان آموزشی واحد دانشگاهی پیام نور آشخانه با دو هزار و 200 متر مربع زیر بنا از جمله این پروژه هایی است که در نیمه دوم سال جاری به بهره برداری می رسد.

افزون بر این، وی بهره برداری از ساختمان آموزشی واحد دانشگاهی راز با هزار و 230 متر مربع زیر بنا همچنین یک ساختمان آموزشی اداری با هزار و 200 متر مربع زیر بنا و یک ساختمان چند منظوره با 750 متر مربع در واحد دانشگاهی بجنورد را از دیگر این پروژه ها برشمرد.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان اعلام کرد: ساخت هفت پروژه با هشت هزار و 700 متر مربع زیر بنا با فضاهای آموزشی، عمرانی و پژوهشی در سطح واحدهای دانشگاهی پیام نور استان نیز در دست اقدام است که تا پایان شهریور ماه سال 91 به بهره برداری می رسد.