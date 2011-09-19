تولید نماهنگ "زائر" در بروجرد کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد اظهار داشت: تصویر‌برداری نماهنگ "زائر" به منظور شرکت در سومین جشنواره "نماهنگ رضوی" به کارگردانی کورش برزگر در بروجرد کلید خورده است.

نادر ارجمندی افزود: متن فیلم‌نامه نماهنگ زائر داستان اتوبوس زائران مشهد مقدس است که در شب عید نوروز مشغول سفر به مشهد مقدس هستند که در یک توقف کوتاه برای استراحت زائران یکسری اتفاقات رخ می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه این فیلم برای شرکت در سومین جشنواره نماهنگ رضوی تهیه و تدوین می‌شود، یادآور شد: این نماهنگ با همکاری کورش برزگر، علی نجف‌پور، علی پارسائیان، رامشیر گودرزی و منصور کریمی به‌عنوان عوامل تولید و با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی امام‌رضا(ع) تهیه می‌شود.