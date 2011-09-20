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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۰۷

"عملیات غیر ممکن" به زودی کلید می‌خورد

"عملیات غیر ممکن" به زودی کلید می‌خورد

فیلم تلویزیونی"عملیات غیر ممکن" به تهیه‌کنندگی حسن شکوهی به زودی در تهران کلید می‌خورد.

حسن شکوهی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: مقدمات تولید فیلم تلویزیونی" عملیات غیر ممکن" را آغاز کرده‌ایم. صحبتهایی با سعید اسدی برای کارگردانی فیلم انجام شده اما هنوز به قطعیت نرسیده‌ایم.

وی ادامه داد: نویسنده این فیلم تلویزیونی، امیر مهدی صادقی است و به سفارش موسسه تصویر شهر تولید می‌شود. این تله فیلم در ارتباط با چند سالمند است که در خانه سالمندان زندگی می‌کنند و قصد دارند با کمک جوانی نقشه تهران را عوض کنند.

وی افزود: همچنین فیلمنامه فیلم" آینه‌ها دروغ‌ می‌‌گویند" توسط جواد رجب زاده در حال بازنویسی است و قصد دارم بعد از اتمام نگارش نهایی فیلمنامه، درخواست پروانه ساخت را مطرح کنم.

حسن شکوهی در فیلم‌های سینمایی "توکیو بدون توقف" و "عینک دودی" و مجموعه "به کجا چنین شتابان" و ... بازی کرده است.
 

کد مطلب 1411886

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