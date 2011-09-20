حسن شکوهی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: مقدمات تولید فیلم تلویزیونی" عملیات غیر ممکن" را آغاز کرده‌ایم. صحبتهایی با سعید اسدی برای کارگردانی فیلم انجام شده اما هنوز به قطعیت نرسیده‌ایم.

وی ادامه داد: نویسنده این فیلم تلویزیونی، امیر مهدی صادقی است و به سفارش موسسه تصویر شهر تولید می‌شود. این تله فیلم در ارتباط با چند سالمند است که در خانه سالمندان زندگی می‌کنند و قصد دارند با کمک جوانی نقشه تهران را عوض کنند.

وی افزود: همچنین فیلمنامه فیلم" آینه‌ها دروغ‌ می‌‌گویند" توسط جواد رجب زاده در حال بازنویسی است و قصد دارم بعد از اتمام نگارش نهایی فیلمنامه، درخواست پروانه ساخت را مطرح کنم.

حسن شکوهی در فیلم‌های سینمایی "توکیو بدون توقف" و "عینک دودی" و مجموعه "به کجا چنین شتابان" و ... بازی کرده است.

