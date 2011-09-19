به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر دوشنبه در دیدار با اعضای شورای مرکزی بیداری اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که امروز در کل دنیا مسئله بیداری اسلامی، مسئله بسیار مهمی تلقی می‌شود، تصریح کرد: ‌وظیفه ما در وهله اول بررسی اقلام و عناصری است که در این جریان وجود دارد.



وی یادآور شد: در مرحله دوم باید آسیب هایی که ممکن است این جریان را تهدید کند را بررسی کرد و در نهایت باید دید وظایف ما بر اساس موازین اسلامی در برابر این موج بیداری چیست.



بیداری اسلامی دارای سه رکن مهم است



آیت الله نوری همدانی در ادامه با اشاره به این که این بیداری اسلامی دارای سه عنصر و رکن است، مردمی بودن را رکن اول این بیداری عنوان کرد و اظهار داشت: هر مسئله ای که مردمی باشد تاثیرگذار و نقش آفرین است و نقش مردم در هر جریانی بسیار موثر است و ملت کشورهای منطقه نیز سال ها در خواب بودند و استعمارگران آنها را جاهل نگه داشته بودند و امروز بیدار شده اند و حاضرند در راه هدف خود جانشان را نثار کنند.



وی اسلامی بودن را رکن دوم بیداری اسلامی کشورهای منطقه دانست و افزود: این قیام ها اسلامی است چون با فریاد الله اکبر و نماز آغاز شد و ما می بینیم که امروز مردم این کشورها هر قدمی که بر می دارند به سجده می افتند.



استاد برجسته درس خارج فقه حوزه علمیه قم سومین رکن این بیداری را نفی استبداد، استکبار و صهیونیست و ضدیت با آنها برشمرد و تصریح کرد: این سه رکن به صورت کاملا روشن در این بیداری اسلامی وجود دارد.



باید مراقب موج سواری دشمنان بود



وی در ادامه یادآور شد: باید مراقب موج سواری دشمنان بود و نباید اجازه داد تا آنان بیداری اسلامی را به نفع خود مصادره کنند و سپس بر ملت آن کشورها مسلط شوند.



آیت الله نوری همدانی با تاکید بر این که نباید گذاشت تا این موج بیداری تحریف شود، افزود: نباید اجازه داد آنان که روزی در کنار دیکتاتورهای بودند امروز برای رسیدن به منافع شان، خود را در کنار و مردم معرفی کنند.



وی با اشاره به این که وظیفه مردم در آن کشورها هوشیاری، استقامت و پایداری تا رسیدن به نتیجه کامل است، یادآور شد: وظیفه ما نیز در حال حاضر در رویارویی با این موج بیداری بسیار سنگین است.



حمایت ایران از قیام کشورهای منطقه دخالت نیست



این مرجع تقلید اظهار داشت: دشمنان و دیکتاتورها بر این مسئله تکیه دارند که ایران در کار دیگر کشورها دخالت دارد و ما وظیفه داریم تا تفهیم کنیم که این دخالت نیست و عمل به احکام خدا و قرآن است.



وی با اشاره به آیات قرآن بیان داشت: در قرآن آمده است که مسلمانان باید در کارهای خیر با یکدیگر تعاون و همکاری داشته باشند و چه کاری بهتر و نیکوتر از این که مردمی در برابر اسکتبار قیام کرده و می خواهند سرنوشت خود را در دست بگیرند، پس این کار اجرای احکام اسلام و عمل به وظیفه است، نه دخالت.



آیت الله نوری همدانی در ادامه تصریح کرد: البته تنها صحبت در مورد بیداری اسلامی کافی نیست بلکه باید در این مسیر قدم برداشت.



وی در ادامه با تاکید بر آرام نگه داشتن فضای داخل کشور یادآور شد: باید اول فضای داخل را آرام کنیم و نباید در کشور التهاب، اضطراب و مشکلی وجود داشته باشد تا سوژه ای به دست دشمن بیافتد و راه این مهم نیز مشورت، تبادل نظر، یک فکر بودن و عزم جدی است.



پرداختن به مسائل خارج نباید ما را از فضای داخلی بازدارد



استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به این که نباید پرداختن به مسائل خارج ما را از فضای داخل کشور باز دارد ، یاداور شد: لازم است تا از تک روی پرهیز و از گذشته عبرت گرفته شود و باید همیشه آگاهانه عمل کرد و دقت داشت که نباید هیچ گاه دشمن را کوچک فرض کرد.

