به گزارش خبرنگار مهر، عناوین و موضوعات آموزشی در سیستم "آموزش فناوری نانو" در دو سطح دانش آموزی و دانشجویی تنظیم شده و با کلیک بر روی هر عنوان خلاصه ای از آن مقاله و یا اهداف مطالعه آن مقاله در همان قسمت قابل مشاهده است.

در سیستم آموزشی نانو فناوری علاوه بر ارائه مطالب آموزشی امکاناتی چون سیستم جامع برگزاری آزمون، نمایش فیلمهای آموزشی مرتبط با موضوعات، برگزاری "وبینار"‌های آموزشی و افزوده شدن مباحث آموزشی زیرساختی مانند پتنت، ایمنی و تجاری سازی در نظر گرفته شد.



کاربران برای ورود به این سیستم و استفاده از امکانات آن لازم است تا در پایگاه اینترنتی ستاد توسعه نانو فناوری ثبت نام کنند.



راه اندازی این سیستم به صورت آموزشی است و این سیستم تا آخر شهریورماه سال جاری به بهره برداری کامل می رسد.