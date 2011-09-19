به گزارش خبرگزاری مهر، یداله کاظمی ، معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه با اعلام این خبر گفت : حرکت به سوی بالندگی و تعالی سرمایه‌های انسانی از جمله اهداف ورویکردهای مورد توجه در مدیریت شهری است و با توجه به نقش آموزش در ارتقای کارآیی کارکنان استاندارد سازی فعالیت های آموزشی در دستور کار قرار گرفت .

وی با اشاره به اینکه براساس اقدامات اجرایی منطقه5 موفق به اخذ گواهینامه استاندارد بین المللی آموزش ایزو10015شد افزود: برای دستیابی به این مهم و بر اساس تحلیل‌های انجام شده، اقدام های مختلفی در واحد مدیریت منابع انسانی و آموزش تعریف و به اجرا گذارده شد که طرح ریزی نظام آموزش مبتنی بر استاندارد ایزو10015 ازجمله این اقدامات است.

کاظمی تصریح کرد: این گواهینامه یکی از استانداردهای مرتبط با اصول مدیریت کیفیت است که به موضوع طرح ریزی، استقرار، اجرا و ارزیابی اثربخشی و پایش فرآیند آموزش می‌پردازدو با استقرار سیستم آموزش بر اساس این استاندارد و پس از ممیزی و دریافت گواهینامه، این اطمینان حاصل شد که نظام آموزش و توسعه کارکنان از کیفیت و یکپارچگی لازم برخوردار است.



