اميدوارم تماشاگران مشهدي براي تشويق ابومسلم به ورزشگاه بيايند/ شكست پرسپوليس به آساني ميسر نيست

اكبرميثاقيان سرمربي تيم ابومسلم خراسان درگفتگو با خبرنگار" مهر" با بيان مطلب فوق اظهارداشت : اين بازي گذشته ازكسب نتيجه وبدست آوردن پيروزي ازنظر اولين حضورابومسلم درورزشگاه ثامن حائزاهميت مي باشد.

وي درادامه افزود: همه عوامل باشگاه ابومسلم ازمديريت تا بازيكنان هم قسم شده ايم، تا با پيروزي برپرسپوليس خاطره خوشي از افتتاح مجموعه ثامن درذهن تماشاگران مشهدي به يادگاربگذاريم.

وي درخصوص وضعيت تيم ابومسلم گفت: درحال حاضربا توجه به تساوي مقابل پاس بازيكنان تيم ازلحاظ روحي درشرايط مطلوب بسرمي برند ودر تمرينات باقي مانده تمركزمان را روي نقاط ضعف وقوت پرسپوليس معطوف كرده ايم واميدواريم روزجمعه با مشكل خاصي مواجه نشويم.

ميثاقيان گفت: براي اين ديداربرنامه هاي خاصي را مدنظر داريم واحتمال تغييردرشيوه بازي وارنج تيم وجود دارد كه درصورتيكه با مانعي برخورد نكنيم آنها را اجرا خواهيم كرد.

وي با تمجيد ازعملكرد پرسپوليس در3 هفته اخيرافزود: پرسپوليس اززمان حضورپروين در اين تيم ازانسجام لازم برخوردارشده و هرهفته بهترازهفته قبل ظاهرمي شود وبه واقع تيم بزرگي است كه شكست آن ازعهده هرتيمي برنمي آيد، ولي ابومسلم نيزيك تيم محكم وقلدر است كه پيروزي برآن به آساني مقدورنيست.