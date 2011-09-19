کاظم عزیزخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات رده سنی بزرگسالان آمادگی جسمانی قهرمانی کشور با رقابت ورزشکاران مدعی از استان‌های مختلف در کرمانشاه برگزار شد و طی آن دو ورزشکار قمی به مدال‌های برنز این رقابت‌ها دست یافتند.



وی ادامه داد: ورزشکاران اعزامی قم در تلاش برای کسب عنوان از این رقابت‌‌ها در رده‌های سنی 24-20 سال، 29-25سال، 34-30 سال، 39-35 سال، 44-40 سال، 49-45 سال و 50 سال به بالا برای کسب عناوین برتر مسابقه دادند.



رئیس هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک استان قم بیان داشت: در رده سنی 20 تا 24 سال هادی بختیاری عضو تیم اعزامی آمادگی جسمانی مردان استان قم بعد از وحید ابراهیمی از استان فارس و علی نظری‌پور از تیم کرمانشاه (الف) در جایگاه سوم قرار گرفت و صاحب نشان برنز شد.



وی افزود: این مدال در شرایطی به دست آمد که در رده سنی 30 تا 34 سال نیز مجید جهانی دیگر ورزشکار ارزنده قمی بعد از وحید رضایی از سیستان و بلوچستان و محمد بختیاری از همدان مقام سوم و نشان برنز این دوره از مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی کشور را به خود اختصاص داد.



عزیزخانی در ادامه به تلاش‌های صورت گرفته در هیئت برای کسب آمادگی بیشتر ورزشکاران این رشته و همچنین تداوم موفقیت‌ها در رقابت‌های کشوری اشاره کرد و افزود: برای این منظور هیئت ما علاوه بر اعزام به مسابقات قهرمانی کشور، به منظور توسعه و تعمیم این رشته ورزشی در هر دو بخش همگانی و قهرمانی برنامه های متنوعی در طول سال برگزار می‌کند.



وی یاد آور شد: برای همین منظور در کنار برنامه ها و اقدامات متنوعی که هیئت برای حرکت مثمر ثمر در بخش همگانی این رشته انجام می دهد، برگزاری رقابت های قهرمانی استان قم در هر دو رشته آمادگی جسمانی و ایروبیک نیز با جدید مورد توجه است.



رئیس هیئت آمادگی جسمانی و ایروبیک استان قم تصریح کرد: حتی برای شناخت ترکیب اعزامی تیم قم به رقابت های آمادگی جسمانی قهرمانی کشور، پیکارهای استانی را که جنبه شناخت تیم قم برای اعزام به رقابت های قهرمانی کشور را داشت برگزار کردیم که مورد استقبال خوب علاقمندان این رشته واقع شد.



وی اضافه کرد: مدعیان کسب عنوان در اوزان و رده های سنی مختلف مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی مردان قم رقابت برای کسب مقام های برتر در سالن ورزشی نرجس مجموعه ورزشی جواد الائمه منطقه نیروگاه با یکدیگر به رقابت پرداختند که مسابقات از سطح بسیار بالایی نیز برخوردار بود.



عزیزخانی تاکید کرد: با توجه به استعدادهای خوبی که در رده های سنی مختلف در آمادگی جسمانی قم وجود دارد، مسابقات در سطح بسیار بالایی برگزار شد و توانستیم نفرات خوب و مدعی را برای اعزام به رقابت های قهرمانی کشور شناسایی کنیم.

