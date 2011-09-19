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۲۸ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۷

در سیستان و بلوچستان/

عملیات آزادی سوسنگرد در هفته دفاع مقدس به نمایش گذاشته می شود

عملیات آزادی سوسنگرد در هفته دفاع مقدس به نمایش گذاشته می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت: در هفته دفاع مقدس امسال، عملیات حماسی رزمندگان در آزادسازی سوسنگرد با انجام رزمایش در استان بازسازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا عظیمی جاهد ظهر دوشنبه در جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته در هفته دفاع مقدس عملیات آزاد سازی بیت‌ المقدس در سیستان و بلوچستان بازسازی شد و امسال عملیات حماسی رزمندگان در آزاد سازی سوسنگرد به نمایش گذاشته می ‌شود زیرا این منطقه یکی از مناطق مرزی بود و مردم شیعه و سنی این استان در آن نقش فعال و تأثیر گذاری داشتند.

وی گفت: باید رشادتهای بزرگ مردم و رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس تشریح شود تا نسل جوان با فداکاریها و دلاورمردیهای شهدای بزرگ از جمله شهید میرحسینی آشنا شوند.

وی افزود: هفته دفاع مقدس امسال با بیداری اسلامی کشورهای منطقه مصادف شده و اگر امروز مردم کشورهای یمن، مصر و غیره به خیابان‌ها ریخته‌ اند نشأت گرفته از حرکت رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بیان داشت: اگر مردم ایران اسلامی در دوران هشت سال دفاع مقدس، رشادتهای فراوانی از خود نشان نمی ‌دادند امروز کسی حاضر نبود در برابر استکبار و عوامل وابسته به آن مقاومت کند.

وی گفت: هشت سال دفاع در شرایطی بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد که هیچگونه سلاح و تجهیزاتی نداشتیم درحالیکه دشمن به تمام تجهیزات روز آن دوران مسلح بود.

وی افزود: هفته دفاع مقدس، هفته دلاورمردیها و رشادت‌ های مردم است و باید در این هفته تمام وقایع و رویدادهای دوران دفاع به طور واضح و روشن برای نسل جوان بازگو شود تا آنها نیز با آرمان‌های نظام بیشتر آشنا شوند و از ارزش‌ های نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌ های مختلف پاسداری کنند.

کد مطلب 1411922

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