عملیات آزادی سوسنگرد در هفته دفاع مقدس به نمایش گذاشته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا عظیمی جاهد ظهر دوشنبه در جلسه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته در هفته دفاع مقدس عملیات آزاد سازی بیت‌ المقدس در سیستان و بلوچستان بازسازی شد و امسال عملیات حماسی رزمندگان در آزاد سازی سوسنگرد به نمایش گذاشته می ‌شود زیرا این منطقه یکی از مناطق مرزی بود و مردم شیعه و سنی این استان در آن نقش فعال و تأثیر گذاری داشتند.

وی گفت: باید رشادتهای بزرگ مردم و رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس تشریح شود تا نسل جوان با فداکاریها و دلاورمردیهای شهدای بزرگ از جمله شهید میرحسینی آشنا شوند.

وی افزود: هفته دفاع مقدس امسال با بیداری اسلامی کشورهای منطقه مصادف شده و اگر امروز مردم کشورهای یمن، مصر و غیره به خیابان‌ها ریخته‌ اند نشأت گرفته از حرکت رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس است.

فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بیان داشت: اگر مردم ایران اسلامی در دوران هشت سال دفاع مقدس، رشادتهای فراوانی از خود نشان نمی ‌دادند امروز کسی حاضر نبود در برابر استکبار و عوامل وابسته به آن مقاومت کند.

وی گفت: هشت سال دفاع در شرایطی بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد که هیچگونه سلاح و تجهیزاتی نداشتیم درحالیکه دشمن به تمام تجهیزات روز آن دوران مسلح بود.

وی افزود: هفته دفاع مقدس، هفته دلاورمردیها و رشادت‌ های مردم است و باید در این هفته تمام وقایع و رویدادهای دوران دفاع به طور واضح و روشن برای نسل جوان بازگو شود تا آنها نیز با آرمان‌های نظام بیشتر آشنا شوند و از ارزش‌ های نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌ های مختلف پاسداری کنند.