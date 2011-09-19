به گزارش خبرنگار مهر، معصوم نجفیان، مدیرعامل شرکت ایدم بعد از ظهر دوشنبه همزمان با آغاز تولید انبوه این محصول، گفت: با توجه به واردات نوع مشابه این موتور و تحریمهای صورت گرفته طی سال گذشته محققان و مهندسان واحد تحقیقات و توسعه ایدم مصمم شدند تا نسبت به داخلی سازی این محصول اقدام کنند.

وی افزود: در همین راستا موتور 355 به عنوان بیس اولیه کار ارتقاء یافت و با افزایش توان آن از 200 اسب بخار به 300 اسب به عنوان محصول 357 امروز تولید انبوه آن شروع شد.

نجفیان با اشاره به اینکه این محصول با توجه به توان و قابلیت، جایگزین موتور 457 می شود، گفت: این موتور 80 درصد داخلی سازی شده و از نظر آلایندگی تولید دوده مونوکسید کربن آن 9 برابر و هیدروکسید کربن نسوخته پنج برابر کاهش یافته و در مصرف سوخت نیز 1.8 لیتر در آن کاهش صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: در هر شیفت کاری 30 دستگاه از موتور 357 تولید و در اختیار تولیدکنندگان خودروهای سنگین از جمله ایران خودرو دیزل قرار می گیرد.

معصوم نجفیان از تائید این محصول در شرکت توف آلمان خبر داد و گفت: تست جاده ای، دوام و استحکام، آلایندگی و ... همگی توسط این موسسه جهانی آلمان انجام شده است.

این مدیر سازمان گسترش درباره بحثهای اقتصادی موتور 357 نیز گفت: با تولید این محصول سالانه از خروج ارز معادل 9 هزار و 600 یورو به ازاء هر موتور جلوگیری می شود.

وی میزان سرمایه گذاری برای راه اندازی خط تولید این محصول را نزدیک به 45 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: علاوه بر این میزان سرمایه گذاری حدودا شش میلیارد ریال نیز از امکانات و خطوط تولیدی موجود شرکت ایدم استفاده شده است.

مدیرعامل شرکت ایدم اضافه کرد: بازگشت سرمایه گذاری صورت گرفته برای تولید موتور 357 در طی چهار سال ممکن خواهد شد و حاشیه سود این سرمایه گذاری هم 15 درصد پیش بینی می شود.

گفتنی است شرکت ایدم در سال 1350 به بهره برداری رسیده و سهامدارن اصلی این شرکت ایران خودرو دیزل، دایم آلمان و ایران خودرو به ترتیب با 47.5 ، 30 و 22.5 درصد هستند که در حال حاضر بیش از پنج نوع موتور دیزلی را تولید و به بازارهای داخلی و خارجی ارائه می کند.