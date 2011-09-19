فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورود با برنامه به مقوله حجاب و عفاف نیازمند همکاری مدیران و مسئولان شهرستان به منظور رعایت این مهم در سطح ادارات است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: آسیب شناسی حوزه زنان قبل از پرداختن به حوزه های عملی نکته قابل تاملی است که باید بر اساس برنامه و بدور از هرگونه شعاری به آن پرداخته شود تا بتوان بر اساس این مهم نسبت به برنامه ریزی های آتی در مقاطع؛ کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقدام کرد.

این نماینده مردم با اشاره به اینکه برنامه ریزی های آتی نیازمند استخراج آمار مورد نیاز در حوزه های مرتبط با زنان است، خاطر نشان کرد: استخراج آمار مورد نیاز می تواند مسئولان به ویژه اعضای این کمیته را در جهت اقدام عملیاتی یاری دهد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: گفتمان حجاب و عفاف در خانواده محوری ترین امری است که متاسفانه مغفول مانده است در این راستا امید می رود با همکاری دستگاه های متولی امر فرهنگ و آموزش به ویژه آموزش و پرورش شاهد گسترش و ترویج این فرهنگ غنی در سطح جامعه باشیم.

وی تاکید کرد: تمرکز بودجه و تصمیم سازی از اهم مقولاتی است که با هماهنگی مدیریت شهرستان می تواند تحولات چشمگیری را در این حوزه به وجود آورد.