غلامرضا سقندلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عوامل راهداری و پلیسراه بهعنوان دو قطب اصلی و دخیل در حوزه راه محسوب میشوند، افزود: بدون شک تعامل این دو ارگان میتواند به کاهش بیش از پیش سوانح رانندگی کمک کند.
وی با تأکید بر تعاملات این دو بخش برای کاهش آمار تصادفات جادهای، تصریح کرد: خوشبختانه این تعامل در استان تا به امروز نتایج مثبتی را به همراه داشته که باید برای بالا بردن این نتایج مثبت، تعامل بین عوامل راهداری و پلیسراه استان، افزایش یابد.
مدیرکل راه و ترابری استان زنجان در ادامه با تأکید بر اینکه کاهش نقاط حادثهخیز به تنهایی نمیتواند در پایین آوردن تلفات جادهای مؤثر باشد، افزود: با توجه به اینکه بیش از 70 درصد تصادفات جادهای مربوط به عوامل انسانی است، از این رو بحث فرهنگسازی باید در این زمینه جزو اولویتهای سایر دستگاههای ذیربط باشد.
مدیرکل راه و ترابری استان زنجان گفت: 450 کیلومتر از راه های اصلی و فرعی استان زنجان تا به امروز به بزرگراه تبدیل شده و ارتقای راههای فرعی به اصلی و بزرگراه نیز در برنامه است.
سقندلی 70 درصد تصادفات رانندگی را عامل انسانی یاد کرد و افزود: فرهنگ درست رانندگی باید به طور شفاف اطلاع رسانی شود تا شاهد کاهش تصادفات و تلفات در استان و کشور باشیم.
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