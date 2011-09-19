غلامرضا سقندلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عوامل راهداری و پلیس‌راه به‌عنوان دو قطب اصلی و دخیل در حوزه راه محسوب می‌شوند، افزود: بدون شک تعامل این دو ارگان می‌تواند به کاهش بیش از پیش سوانح رانندگی کمک کند.

وی با تأکید بر تعاملات این دو بخش برای کاهش آمار تصادفات جاده‌ای، تصریح کرد: خوشبختانه این تعامل در استان تا به امروز نتایج مثبتی را به همراه داشته که باید برای بالا بردن این نتایج مثبت، تعامل بین عوامل راهداری و پلیس‌راه ‌استان، افزایش یابد.

مدیرکل راه و ترابری استان زنجان در ادامه با تأکید بر اینکه کاهش نقاط حادثه‌خیز به تنهایی نمی‌تواند در پایین آوردن تلفات جاده‌ای مؤثر باشد، افزود: با توجه به اینکه بیش از 70 درصد تصادفات جاده‌ای مربوط به عوامل انسانی است، از این رو بحث فرهنگ‌سازی باید در این زمینه جزو اولویت‌های سایر دستگاه‌های ذی‌ربط باشد.

مدیرکل راه و ترابری استان زنجان گفت: 450 کیلومتر از راه های اصلی و فرعی استان زنجان تا به امروز به بزرگراه تبدیل شده و ارتقای راههای فرعی به اصلی و بزرگراه نیز در برنامه است.

سقندلی 70 درصد تصادفات رانندگی را عامل انسانی یاد کرد و افزود: فرهنگ درست رانندگی باید به طور شفاف اطلاع رسانی شود تا شاهد کاهش تصادفات و تلفات در استان و کشور باشیم.

وی اظهار داشت: راه و تربرای با نصب تابلوهای هوشمند VMS و VSL، راه اندازی اتاق مانیتورینگ 105 کیلومتر در محورهای زنجان و فرعی، احداث جدید ساختمان مانیتورینگ، نصب روشنایی در تقاطع محور زنجان - تبریز و بیجار، نصب برج نوری به شعاع نوری 150 متری، نصب تجهیزات ایمنی، نصب تابلو اطلاعاتی، خط کشی سرد و گرم، اجرای شیاره های لرزاننده که خروج از جاده توسط رانندگان از مهمترین فعالیتهای راه و ترابری طی سال جاری است.

مدیرکل راه و ترابری استان زنجان تاکید کرد: نصب حفاظ (گاردریل)، نصب نرده پلها در محورهای شریانی، احداث پل عابر پیاده، احداث تقاطعهای غیرهمسطح در سه راهی طارم، بیجاری، نیک پی، سرب و ری و کمربندی از مهمترین پروژه هایی است که تا پایان امسال به بهره برداری می رسد .

سقندلی افزود: از سال 87 تا 89 استان قزوین رتبه اول و استان زنجان رتبه دوم را با 6.7 درصد کاهش تلفات انسانی دارد.

وی یادآور شد: 42 درصد کاهش تصادفات در راه روستایی و چهار دهم درصد در راه اصلی و فرعی کاهش تصادفات را داشته ایم لذا برای ایمن سازی و آسفالت و روکشی 83 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم که از سال 85 تا 89 اعتبارات ملی چهار برابر شده و از 32 میلیارد تومان به 85 میلیارد رسیده و در اعتبارات استانی کاهش وجود داشته است.