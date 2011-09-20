جزئیات قرارداد جدید نفتی ایران - ونزوئلا/ احتمال اجرای پروژه مشترک در آلبا

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه سفر دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به ونزوئلا، یک قرارداد جدید نفتی بین این دو کشور امضا شد.

این قرارداد جدید نفتی بین شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران و پدوسا ونزوئلا (زیر مجموعه وزارت نفت ونزوئلا) به منظور ساخت یک یارد سازه های فراساحلی صنایع نفت و گاز در ونزوئلا امضا شده است.

علیرضا ساطعی در گفتگو با مهر درباره جزئیات امضای این قرارداد جدید نفتی با بیان اینکه هدف از امضای قرارداد در راستای صادرات خدمات فنی، ‌مهندسی و توسعه خدمات به خارج از کشور بوده ‌است، گفت: در حال حاضر ونزوئلا یکی از بازارهای هدف به شمار می رود و از این از سالهای گذشته مذاکرات متعددی برای حضور در صنایع فراساحلی ونزوئلا در دستور کار قرار داشته است.

معاون اقتصادی شرکت تاسیسات دریایی با اشاره به تاسیس یک شرکت مشترک با طرف ونزوئلایی برای اجرای این قرارداد، تصریح کرد: پیش بینی می شود با توجه به زیرساختهای صنایع فراساحلی در مجموعه تاسیسات دریایی امکان توافق های بیشتر بین دو کشور در آینده فراهم شود.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به مذاکرات انجام شده برای ساخت یک یارد سکوسازی در منطقه خرمشهر با مشارکت ونزوئلا، اظهار داشت: مطالعات امکان سنجی به منظور ساخت یک یارد برای ساخت سکوها و جکتهای نفتی در خرمشهر انجام و در نهایت در قالب بسته پیشنهادی به شرکت نفت ونزوئلا ارائه شد.

جزئیات زمان بندی اجرای قرارداد نفتی ایران - ونزوئلا

قائم مقام پشتیبانی شرکت تاسیسات دریایی در ادامه با اعلام اینکه تمامی این اقدامات انجام شده در قالب قراردادی بین دو شرکت امضا شده است، بیان کرد: پروژه ساخت یارد ساخت سازه های دریایی ونزئلا در قالب چهار فاز انجام می شود.

ساطعی با تاکید بر اینکه فاز نخست این قرارداد مطالعات امکان سنجی برای بررسی تأسیس یارد از نظر اقتصادی، فنی، جغرافیایی و محیطی را شامل می شود، تبیین کرد: پس از ارائه و تأیید این مطالعات از سوی مقامات آن شرکت، فاز دوم این پروژه آغاز می‌شود که فعالیت‌های مهندسی، طراحی و مهندسی ساخت یارد را در برمی‌گیرد.

وی با یادآوری اینکه در صورت تأیید این فاز از سوی کارفرمای خارجی وارد مرحله ساخت یارد خواهیم شد، گفت: فاز چهارمی برای این قرارداد پیش بینی شده که ساخت سکوی دریایی با مشارکت و همکاری تاسیسات دریایی را شامل می شود.

معاون اقتصادی شرکت تاسیسات دریایی، افزود: پیش بینی می شود زمینه مشارکت میان دو شرکت ایرانی و ونزوئلایی مراحل گسترده‌ای را از انجام مطالعات اولیه تا ساخت یک سکوی نفتی شامل خواهد شد.

به گفته قائم مقام پشتیبانی شرکت تاسیسات دریایی ارزش این قرارداد در فاز اول و دوم حدود 17 میلیون دلار است همچنین برای اجرای فازهای سوم و چهارم این قرارداد به ترتیب یک برنامه زمان بندی چهار و هفت ماهه تعریف شده است.

وی با اعلام اینکه پیش بینی می شود سال آینده و با تأیید مطالعات، وارد مرحله ساخت سازهای دریایی شویم، تاکید کرد: با توجه به امکان استفاده از پیمانکاران محلی، تأسیسات دریایی می‌تواند به عنوان یک MC به کار ساخت بپردازد.

پیشنهاد جدید نفتی کاراکاس به تهران

ساطعی همچنین از ارائه یک پیشنهاد جدید از سوی شرکت پدوسای ونزوئلا برای اجرای یک طرح نفتی خبر داد و افزود: بر این اساس طرف ونزوئلایی پیشنهاد بازسازی یک سکوی نفتی و بازسازی لوله های دریایی در شمال این کشور را به ایران مطرح کرده است.

این مقام مسئول در پایان خاطر نشان کرد: در سفر آینده رئیس جمهوری ایران به ونزوئلا، یک کارگروه کارشناسی از تأسیسات دریایی حضور می یابد تا در قالب توافقنامه‌ای زمینه‌ همکاری های مشترک تعیین شود.

به گزارش مهر، در سالهای اخیر سطح همکاری های ایران و ونزوئلا به عنوان 2 کشور عضو اوپک در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در سطح بالایی بوده است.

بر این اساس تاکنون قرارداد ساخت 2 مجتمع پتروشیمی، ایجاد ناوگان کشتیرانی نفتکش مشترک، ساخت کشتی های نفتکش و ساخت کارخانه ال.ان.جی بین دو کشور امضا شده است.