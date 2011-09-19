به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای صبح امروز در آیین گشایش همایش دادستانهای کل کشور در ساری با تاکید بر حساسیت قضاوت و سختی کار قضات و دادستانها گفت: مسیری که در پیش روی همه ماست همراه با فراز و نشیبهایی است که ممکن است مانع از رسیدن ما به هدف شود اما در این مواقع ایمان به خداست که مسیرها را برای ما روشن می‌کند.



وی افزود: لازمه اعتماد مردم به ما این است که احساس کنند کارشان با سرعت و دقت انجام می شود و از دادستانها می خواهم با ابتکار خلاقیت و توکل به خدا بر مشکلات غلبه کنند.



دادستان کل کشور اظهار داشت: ممکن است برخی اقدامات باعث خدشه‌دار کردن و کاهش اعتماد مردم به دستگاه قضایی شود و یا برعکس باعث افزایش اعتماد مردم شود ولی یکی از مسائلی که بطور جدی با آن روبه‌رو هستیم اعتماد مردم است که همواره باید نسبت به آن حساس باشیم.



وی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی مناسب و دقیق از اقدامات قضایی و تاکید بر حساسیت اطلاع رسانی به موضوع فساد مالی بانکی اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلاتی که در مسیر انجام وظایف قانونی ما وجود دارد و با آن مواجه هستیم مسئله اطلاع رسانی است، مثلاً در همین پرونده اخیر که تمام رسانه‌ها مطرح می‌کنند باید گفت که تا تمام ابعاد این پرونده مورد بررسی قرار نگیرد نمی‌توان اطلاع رسانی مناسب و جامعی داشت.



محسنی اژه ای خطاب به دادستانها گفت: تمام دادستان باید نسبت به پرونده های خاص توجه ویژه داشته باشند.



حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به هفته دفاع مقدس و تسلیت به مناسبت شهادت امام ششم اظهار داشت: بیاد بیاوریم دشمن چه نقشه‌هایی برای ما کشید تا مثلاً سه روزه یک کشور را فتح کند و امروز خود و همپیمانان شرق و غرب‌اش چه نتیجه‌ای گرفته‌اند و صدام چه سرنوشتی پیدا کرد.



به گزارش مهر، دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استانها نیز در طی سه روز موضوعات و مسایل مر بوط به وظایف و ماموریت های محوله را مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار خواهند داد . محسنی اژه ای:دادستان ها در برابر فضاسازی ها و فشارها تسلیم نشوند.



دادستان کل کشور در همایش دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استانها با اشاره به پرونده‌هایی که از حساسیت خاصی برخوردار هستند از دادستانها خواست در برابر فضاسازیها و فشارها تسلیم نشوند.