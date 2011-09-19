به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در نشست خبری عصر روز دوشنبه که در محل سالن مشروطه مجلس برگزار شد در پاسخ به این سئوال که آیا جبهه پایداری برای ورود به کمیته 8+7 اصولگرایان شرطی گذاشته است و آیا موضوع شرط جدی است یا خیر گفت: ظاهرا شرط و شروطی گذاشته اند که البته باید از خودشان سئوال کنید.

وی گفت: با برخی از دوستان تماس داشتم و گفته من این بود که با خویشتن داری عمل کنند، همیشه چیزها مطابق میل انسانها نیست و باید همه جانبه با موضوع نگاه کرد.

لاریجانی در خصوص ترکیب مجلس آینده نیز که مورد سئوال این خبرنگار بود، گفت: درباره ترکیب مجلس آینده قضاوت زود است باید بیشتر فضای انتخابات را رصد کرد.

رئیس مجلس در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا جبهه پایداری را نماینده دولت در انتخابات می دانید یا خیر، گفت: این را باید خودشان بگویند اما دفاع از دولت در این گروه قوی است. فراکسیون اصولگرایان شعبات فراوان دارند یک عده هستند که در دفاع ازدولت پایداری دارند و بدنه وسیعی هم وجود دارند که اصولگرایان مستقل هستند و روی آرمان های اصولگرایی توجه دارند اما روش خاص خود را در پیش می گیرند به صورت کلی شبعات اصولگرایان از جهات بسیاری با هم مشترک هستند اما تفاوت ها هم در آنها وجود دارد.

خبرنگاری خطاب به لاریجانی از سرنوشت طرح سئوال از رئیس جمهور جویا شد و پرسید آیا شرایط خاصی باید فراهم شود تا زمان طرح آن برسد، که لاریجانی پاسخ داد: ما به شرایط کاری نداریم، نظامات قانونی را مد نظر قرار می دهیم.

این خبرنگار با اشاره به آنچه قانون گریزی های دولت از جمله اجرای نامطلوب هدفمندی یارانه ها و ابلاغ قوانین از سوی رئیس مجلس به جای رئیس جمهور خواند، گفت به نظر می رسد زمان طرح سئوال از رئیس جمهور فراهم شده است که لاریجانی پاسخ داد: طبق قانون ابلاغ قوانین زمان مشخصی دارد که اگر در آن زمان مشخص انجام نشود رئیس مجلس باید قوانین را ابلاغ کند.

وی ادامه داد: اینکه می گویید بسیاری از قوانین اجرا نمی شود درست نیست دولت اینجا حضور ندارد و نباید به او ظلم شود ، بسیاری از قوانین رعایت می شود اما در برخی تعلل دارند.

لاریجانی یادآور شد: در خیلی از دولت ها تخلفاتی بوده است اما مواردی هست که موظف هستیم به عنوان تخلفات قانونی در مجلس پیگیری کنیم ما نص قانون را رعایت می کنیم درباره سئوال از رئیس جمهور اگر تعداد نمایندگان به نصاب لازم برسد و عزم پیگیری آن را داشته باشند هیئت رئیسه نمی تواند آن را پیگیری نکند.

رئیس قوه مقننه گفت: امضا کنندگان این سئوال اعلام کرده اند که ملاحظاتی دارند ممکن است امضاهایشان را پس نگیرند اما بگویند فعلا پیگیری نشود بنابراین باید خودشان خواستار پیگیری آن باشند.

وی در خصوص وحدت اصولگرایان و سهم خواهی گروهی از اصولگرایان که سئوال یکی از خبرنگاران بود گفت: نگاه خوش بینانه ای به روش حضرت آیت الله مهدوی کنی در ساماندهی وحدت اصولگرایان دارم امیدوارم همه گروه ها احترام ایشان را حفظ کنند و در این مسیر همراهی داشته باشند.

لاریجانی درباره سهم خواهی برخی از اصولگرایان نیز گفت: در آستانه انتخابات مسائلی مطرح می شود درباره سهم خواهی برخی گروه ها برخی نظرات را شنیده ام اما باید با خود این گروه صحبت کرد.

خبرنگاری در خصوص طرح های تحقیق و تفحص نیمه تمام در مجلس هشتم سئوال کرد و گفت آیا بررسی این طرح ها تا پایان عمر مجلس هشتم به سرانجام می رسد یا خیر، که لاریجانی گفت: گاهی دیده ام درباره طرح های تحقیق و تفحص نظراتی بیان می شود که فکر می کنم مطابق واقعیت نیست.

وی ادامه داد: طرح تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی ظرف یک ماه آینده در دستور کار صحن مجلس قرار می گیرد. البته ممکن است برخی از متقاضیان طرح های تحقیق و تفحص نیز منصرف شده باشند که این بحث دیگری است اما آنها که در کمیسیون ها مورد پیگیری قرار گرفته اند تا پایان عمر مجلس هشتم به سرانجام خواهند رسید.

لاریجانی درباره اظهارات اوباما پیرامون عضویت فلسطین در سازمان ملل و اینکه آمریکا مخالف آن است نیز گفت: انتظار بیشتری از اوباما نیست ایشان از سیاستمداران اهل شعار است و شعار زیادی در خصوص حقوق مسلمانان تا کنون مصرف کرده است و عملکردش وضع فضاحت آمیزی دارد. طبق ساختار سازمان ملل اگر دو سوم به عضویت فلسطین در این سازمان رای دهد باید اجرا شود البته آمریکایی ها تلاش می کنند که چنین نشود و ابایی هم ندارند و صریحا اعلام کرده اند که وتو می کنند.

نماینده قم در مجلس خاطر نشان کرد: باید این سئوال را پرسید که اوباما به عنوان رئیس جمهور کشوری که مدعی مدیریت جهانی است درباره فلسطین چه کرده است؟ طرح سرزمین های 67 را درباره فلسطین مطرح کرد که جا زد. بنابراین امیدی به حرف های اینها نیست.

وی یادآور شد: فکر می کنم طرح مربوط به سازمان ملل درباره فلسطین، اصل مسئله فلسطین را حل نمی کند باید قبول کرد رژیم صهیونیستی زیر بار اینکه با دیپلماسی حقوق فلسطینی ها را رعایت کند نخواهد رفت و همچنین باید قبول کرد راهی جز مقاومت نیست. رژیم صهیونیستی در سراشیبی و به هم ریختگی سیاسی گرفتار است و کشورهای اسلامی باید همت کنند و در این زمینه از مردم فلسطین دفاع کنند زیرا امیدی به غربی ها، آمریکایی ها و سازمان ملل نیست.

خبرنگاری در سئوال خود به نگرانی شدید اصلاح طلبان و افکار عمومی برای حضور در انتخابات مجلس نهم اشاره کرد و پرسید آیا عزم در جریان اصولگرا برای برگرداندن سران اصلاح طلب به صحنه انتخابات و ایجاد زمینه مشارکت بالا در انتخابات وجود دارد که لاریجانی گفت: پایبندی بخش های مختلف کشور به اجرای قانون است همه گروه ها باید بپذیرند در بررسی های قانونی برای ورود به انتخابات، شورای نگهبان مسئول است.

وی ادامه داد: گروه های سیاسی نباید انتظارداشته باشند شرایط ویژه ای برای جریانی واقع شود شاید در گذشته برخی اشتباهات سیاسی کرده باشند اما وقتی با پدیده انتخابات روبرو می شویم هر گروه سیاسی باید ببیند مسئولیتش در قبال آینده مردم و انتخابات مردم چیست؟ من آنچه که در حال حاضر می بینم این است که گروه ها در حال بحث در این خصوص هستند.

لاریجانی در خصوص عملکرد دولت در برنامه چهارم و اجرای میزان کمی از این برنامه و همچنین ضمانت اجرای برنامه پنجم که سئوال یکی از خبرنگاران بود گفت: اینکه دو سوم برنامه چهارم اجرا نشده باشد به این معنا نیست که همه این موارد جنبه محتوایی داشته است بلکه مقداری هم جنبه شکلی دارد به این معنی که باید آیین نامه هایی نوشته می شده که نشده بنابراین اینها با هم همسنگ نیستند. به عنوان مثال در برنامه چهارم باید به رشد تعیین شده ای می رسیدیم که نرسیدیم و این متفاوت از جنبه شکلی است.

وی خاطر نشان کرد: برای اینکه با چنین مشکلاتی در اجرای قانون برنامه پنجم مواجه نشویم مقرر شد هر 6 ماه یا سالانه گزارش هایی در بخش های مختلف ارائه شود یا نظارت های خاصی در نظر گرفته شد به عنوان مثال در خصوص حساب ذخیره ارزی برداشت ما این بود همه آنچه قانون گفته رعایت نشده و در نهایت برای صندوق توسعه ملی سازوکار اجرایی و نظارتی تعیین شد که امیدواریم نتیجه دهد. در مورد ایرادات محتوایی نیز این ایرادات و عملکرد در مجلس مطرح می شود و مسیر قانونی خود را برای پیگیری خواهد پیمود.

خبرنگاری در خصوص عزم دولت برای اجرا شدن مصوبه مربوط به متروی تهران و دیگر کلانشهرها جویا شد که رئیس مجلس گفت: در قانون بودجه امسال یک سازوکار جدید گذاشته شد و 2 میلیارد دلار برای مترو تهران و شهرهای دیگر در نظر گرفته شد.

خبرنگاری از لاریجانی پرسید در انتخابات مجلس نهم از چه حوزه ای کاندیدا خواهد شد که وی پاسخ داد: برای نمایندگی مجلس در حال فکر کردن هستم و اگر به نتیجه رسیدم به شما اطلاع می دهم.

خبرنگاری در خصوص عملکرد متناقض ترکیه در قبال انقلاب های منطقه نظر لاریجانی را جویا شد که رئیس مجلس در این باره گفت: آقای اردوغان از دوستان ما هستند اما باید توجه داشته باشند که در صحنه انقلاب های منطقه ای رفتارهای مسئولانه داشته باشند.

وی افزود: انتظار می رود ترکیه در مورد سوریه منحرف نشود انتظار از ترکیه این است. همچنین باید توجه داشته باشد که برخی رفتارها مورد سئوال است و باید پاسخگو باشد دولت ترکیه دولتی است که شعارهای خاص داشته و باید رفتارهایی داشته باشد که مسلمانان را قانع کند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا ورود جدید شما به عرصه سیاست خارجی به خاطر کاستی های دولت و وزارت خارجه در این حوزه است، گفت: من نمی دانم منظور شما از ورود جدید چیست. برنامه های ما در این حوزه عجیب نیست رئیس مجلس ارتباطات بین المللی دارد.

وی افزود: در نظام جمهوری اسلامی باید از همه ظرفیت ها در عرصه دیپلماسی استفاده شود عقل حکم می کند که چنین باشد و موضوعات کشور توسط همه قوا پیگیری شود. طبعتا از ظرفیت مجلس برای پیشبرد حقوق ملت باید استفاده کرد.

خبرنگاری از لاریجانی در خصوص اتهامات وارده به رئیس جمهور و به گفته وی یارانش، را جویا شد که لاریجانی گفت: من این احساس را ندارم که در قوه مقننه یا قضائیه برخی به دنبال این باشند که مسئله ای ایجاد کنند. بحث این است که هر قوه یک وظیفه ای دارد.

وی یادآور شد: تعامل قوا حرف درستی است اما این به معنای تعطیلی وظایف نیست شما باید بپذیرید در کشوری که دموکراسی است نظرات مختلفی وجود دارد این حکم دموکراسی است نباید مانع شنیده شدن برخی حرف ها شد همانطور که دولت وظایفی در حوزه اجرا دارد قوه مقننه نیز وظایفی دارد و باید با هم تعامل منطقی و صمیمانه داشته باشند و این به معنای چوب لای چرخ گذاشتن نیست. مجلس هم نشان داده که نگاه همکاری با دیگر قوا دارد اما این به معنای تعطیلی وظایف نیست اگر اشکالی ببیند حتما می گوید.

این خبرنگار در ادامه سئوال خود گفت کسی مخالف ارائه نظرات نیست اما اینکه آغشته به توهین و تهمت شود آیا درست است؟ که لاریجانی پاسخ داد: گاهی شما می گویید مجلس درباره موضوعی صحبت می کند و گاهی گفته می شود چند نماینده نظراتشان را گفته اند بنابراین این صحبت مجلس نیست . اینکه گفته شود مجلس در راس امور نیست آیا حرف درستی است؟ آیا تعامل است؟ اینکه با صراحت گفته شود قانون را اجرا نمی کنیم آیا حرف درستی است؟ طبیعتا ممکن است برخی از نمایندگان نسبت به این اظهارات حرف بزنند.

لاریجانی یادآور شد: برخی حرف ها زده می شود که به مصلحت کشور نمی بینم اگر قرار است کشور در مسیر توسعه قرار گیرد شما رسانه ها که تمایل دولتی هم دارید خود انتقادی داشته باشید. نباید صف کشی شود اگر کسی خارج از حوزه شرعی و قانونی حرفی بزند این در حوزه نظامات مجلس نیست.

ادامه دارد.