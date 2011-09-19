به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باقری زادگان ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم هفته دفاع مقدس و میهمانی لاله‌ها که با حضور مسئول فرهنگی بنیاد شهید استان قم در سالن اجتماعات بخشداری کهک برگزار شد با بیان این که آموزش و پرورش نقش مهمی در فرهنگ سازی بین دانش آموزان دارد اظهار داشت: شروع سال تحصیلی جدید با هفته دفاع مقدس مقارن شده است و با توجه به اینکه زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا تنها به برگزاری مراسم یادوره و غبار روبی گلزار شهدا نیست و باید تلاش کرد تا فرهنگ ایثار و شهادت و آرمان‌های شهدا به نسل جوان و دانش‌آموان منتقل شود.



وی معلمی را شغل مهمی دانست و گفت: به تصویر کشیدن صحنه‌های زیبای فرهنگ ایثار و شهادت آن هم برای کسانی که در آن دوران نبودند کار عظیمی است و شناساندن بیشتر شهدا به دانش آموزان این منطقه باعث می‌شود که آن‌ها با جان و دل از میراث ارزشمند امام و شهدا نگهداری کنند.



رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه کهک عنوان کرد: شهید حسین فهمیده می‌تواند یک اسوه برای دانش آموزان باشد چرا که از نظر سنی هم به آنان نزدیک است و اداره آموزش و پرورش منطقه کهک سعی دارد با بهره گیری از این نمونه و برگزاری یادواره شهید فهمیده در آبان ماه سال جاری آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت را در بین دانش آموزان این منطقه متجلی کند.



باقری زادگان معرفی و شناساندن اسوه‌های ایثار و شهادت به دانش آموزان و تشویق و دعوت آنها به تحقیق و بررسی زندگی نامه و وصیت‌های شهدا را از راهبردهای مهم دیگر در تقویت فرهنگ سازی و شناساندن شهدا به دانش آموزان منطقه کهک نام برد.