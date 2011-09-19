همایش تاکسی گردشگری در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی افزود: این همایش در محورهای شناخت صنعت گردشگری، الگوهای رفتاری و آداب و معاشرت در گردشگری، آشنایی با میراث ‌فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری همدان و گردشگری و مراکز خرید برگزار می‌شود.

قاسمی برگزاری این همایش را پیش‌ درآمدی برای آغاز هفته گردشگری در این استان دانست و افزود: این همایش از سوی موسسه آموزشی و پژوهشی "تندیس فرهنگ هگمتان" و با مشارکت اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری استان همدان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به داشتن حداقل مدرک دیپلم برای رانندگان شرکت ‌کننده در این دوره آموزشی، اظهار داشت: در پایان به شرکت ‌کنندگان در این همایش آموزشی گواهی پایان دوره ارائه می‌شود.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با بیان اینکه امروزه گردشگری در دنیا رتبه اول و دوم را در اقتصاد جهانی دارد، گفت: این درحالی است که این صنعت زمانی در رتبه پنجم و ششم بود.

قاسمی با اشاره به ظرفیتهای غنی استان همدان در حوزه گردشگری افزود: برای قرار گرفتن گردشگری استان همدان در مسیر توسعه باید در حوزه‌های مختلف وابسته به این صنعت همچون زیرساختها، حمل و نقل هوایی، خدمات، امکانات نرم‌افزاری و از همه مهمتر آموزش فعال شد.

وی گفت: در کشورهایی که در حوزه گردشگری حرفی برای گفتن دارند تمامی افرادی که با گردشگران در ارتباط هستند به طور کامل با آموزشهای این حوزه آشنایی دارند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان عنوان کرد: قضاوت در مورد یک کشور توسط گردشگر به دلیل برخورد با فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه در شاخه‌های مختلف است.

وی تاکسیرانان را سومین قشری دانست که گردشگران در ابتدای ورود به هر کشور پس از خدمه پرواز و کارکنان فرودگاه با آنها برخورد می‌کنند و گفت: بنابراین در بسیاری از کشورهای توسعه یافته در گردشگری روی آموزش این افراد بسیار کار شده است.

قاسمی با بیان اینکه برخورد تاکسیرانان با مسافر متاثر از آموخته‌های آنهاست، اظهار داشت: چنانچه رانندگان پاسخگوی گردشگران باشد به طور حتم گردشگران قضاوت خوبی از استان همدان خواهند داشت.