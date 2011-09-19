به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی امروز دوشنبه در نشست خبری خود که در تالار مشروطه مجلس شورای اسلامی برگزار شد در پاسخ به خبرنگاری که درباره ورود زودهنگام برخی نمایندگان مجلس به صحنه انتخابات و انتشار ویژه نامه هایی در حوزه های انتخابیه روی آورده اند، گفت: به نظر من این ورود زودهنگام نیست طبق قانون در انتخابات مجلس افراد باید 6 ماه قبل از انتخابات استعفا دهند.

وی ادامه داد: تا آنجا که اطلاع دارم ورود نمایندگان به عرصه انتخابات آنقدر هم شدید نیست، نمایندگان به حوزه های خود سرکشی می کنند و در رسانه های محلی از ابعاد کار مجلس می گویند و این برای ارتباط با مردم است به نظرم کار بدی نیست. حتی اگر از رادیو و تلویزیون استفاده کنند و مردم بدانند کار نماینده چیست اشکال ندارد آنجایی اشکال دارد که از قدرت استفاده شود. این اشکال دارد اما تبلیغات طبیعی اشکال ندارد.

خبرنگاری از لاریجانی در خصوص نشست سران سه قوه که هفته گذشته برگزار شد جویا شد که لاریجانی گفت: شاید انتظار این بود که مطالبی در خصوص این نشست بیان می شد در این جلسه درباره مسائل منطقه ای بحث شد و تصمیماتی گرفته شد که چگونه از آنها حمایت شود همچنین برخی مسائل مهم کشور مانند هدفمندی یارانه ها و توجه به بخش های تولیدی مورد بحث واقع شد و قرار شد برای مشکلات دامداران تمهیداتی اندیشیده شود.

خبرنگاری از سرنوشت طرح کاهش رابطه با انگلیس در مجلس سئوال کرد که لاریجانی گفت: این موضوعی است که ذاتا به قوه مجریه مربوط می شود مگر موارد شاذی باشد که قوه مقننه وارد شود. بنابراین باید این مسئله با رایزنی شورای عالی امنیت ملی پیگیری شود در کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز این موضوع با رایزنی شورای عالی امنیت ملی پیگیری می شود.

خبرنگاری از لاریجانی پرسید همایش حمایت از فلسطین که قرار است در تهران برگزار شود چه تاثیری بر تصمیم گیری ها درباره فلسطین در سازمان ملل خواهد داشت که لاریجانی گفت: مسئولان کشورهای مختلف باید در خصوص فلسطین به اغنا برسند این نشست ها کمک می کند که اگر طرحی وجود دارد بررسی شود که چگونه می شود به مردم فلسطین کمک کرد تا به حقوقشان برسند.

خبرنگاری در خصوص وضعیت مسکن و عملکرد دولت در این رابطه پرسید که لاریجانی پاسخ داد: تصمیم دولت در خصوص مسکن تحت عنوان مسکن مهر ایده خوبی بود که زمین را از بورس بازی خارج می کرد. این هدف هدف خوبی است که در برخی جاها موفق بوده است و تصمیم درستی گرفته شده است، این تدبیر را باید گسترش داد.

وی افزود: معتقدم خیلی از کشورها که توانسته اند به مسئله مسکن فائق آیند و حجم وسیعی از مسکن ساخته اند بنابراین این رویکرد دولت خوب است اما ممکن است در عمل توفیقات به اندازه ای که هدف اولیه بوده، نباشد.

لاریجانی در خصوص درخواست از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی به طرح دارایی مسئولان نظام که به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه خود به این مجمع رفته است و سئوال یکی از خبرنگاران بود گفت: من این روش را که اموال و دارایی مسئولان حدی داشته باشد که قابل محاسبه باشد و در قوه قضائیه ثبت شود را می پسندم و از تصویب آن در مجلس حمایت کردم .

وی گفت: علاوه بر وزیران و مسئولان دولتی، روسای بانک ها، روسای سازمان ها، نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی هم باید در دایره نظارت قرار گیرند بنابراین این طرح صیانتی به کشور می بخشد که هر کسی مسئولیت می پذیرد دارایی هایش ثبت شود اگر پس از مسئولیت دارایی های فرد حد نرمالی داشت مسئله ای نیست اما گر چنین نبود باید بررسی شود انتظار این است این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به تصویب برسد .

رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست خبری همچنین در خصوص انقلاب های منطقه که سئوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: در قضیه مصر ابتدا غربی ها از حسنی مبارک دفاع کردند اما وقتی دیدند قابل دفاع نیست مسیرشان را تغییر دادند دستپاچگی آمریکا از ابتدا مشخص بود و هم اکنون هم توجه کافی ندارند. علت این است که غربی ها مناسبات کشورهای اسلامی را دقیق نمی شناسند گاهی با تصوراتی برخورد می کنند و نتایجش هم درست در نمی‌آید نشان می دهد یا مستشرقان قوی ندارند یا سیستم های اطلاعاتی آنها قوی نیست.

لاریجانی گفت: من از ابتدا احساس می کردم جریان عمیقی در حال وقوع است گاهی برخی اعتراض می کردند که شعار مصری ها ضد صهیونیستی نیست که این مسئله به اعتقاد من طبیعی است، مصری ها ابتدا باید دیکتاتور را از بین می بردند و وقتی این کار انجام شد، دیدید در مصر چه کار نمادین و زیبایی نسبت به سفارت اسرائیل و آمریکا انجام می دادند و این نشان داد انقلاب مصر وسیع است.

وی انقلاب های صورت گرفته در منطقه را پاسخی به تحقیرهای انجام شده علیه مسلمانان خواند و گفت: اگر آمریکایی ها فکر کنند با سفر به کشورهای منطقه و مانور دادن می توانند بر منطقه مسلط شوند این یک ظاهر بینی است علامت های روشنی وجود دارد که ملت لیبی نیز استقلال خواه است و جوهره انقلاب لیبی مردمی، استقلال طلبانه و اسلام خواهانه است یک جریان مهمی از بیداری اسلامی به وجود آمده و به همین دلیل مسئولیت مسلمانان بسیار زیاد است.

لاریجانی در خصوص عدم پرداخت سهم صنایع از هدفمندی یارانه ها نیز گفت: این نگرانی در بین صنعتگران وجود دارد اما در توجه به این بخش طراحی در قانون برنامه پنجم انجام شد و گفتگو بین دولت و صنعت برقرار شد.

وی ادامه داد: کمیسیون صنایع مجلس نیز موارد مربوط به صنعتگران را دنبال می کند امسال 10هزار میلیارد تومان فقط برای صنعت و تولی در بودجه در نظر گرفتیم که در حال پیگیری است و اگر اشکالی باشد این آمادگی وجود دارد که سهم صنعت را از سایر بخش های تولیدی جدا کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات بخش کشاورزی نیز گفت: بخش کشاورزی و دامپروری از بخش هایی هستند که باید مورد حمایت جدی قرار گیرند کشورهای توسعه یافته هاله ای از حمایت در این دو بخش را دارند باید بنابراین نگاه متفاوتی نسبت به سایر بخش های تولیدی به آنها شود.

لاریجانی همچنین در خصوص مشکل کمبود آب نیز گفت: باید به روش آبیاری تحت فشار توجه جدی شود البته دولت هم در این باره نظراتی دارد. در خصوص هدفمندی یارانه ها و سهم بخش کشاورزی نیز وزارت جهاد کشاورزی اقداماتی انجام داده از جمله تسهیلاتی در قیمت برق در نظر گرفته است. البته هنوز این میزان کافی نیست. این ارتباط باید استقرار داشته باشد تا آنجا که می شود به بخش کشاورزی کمک شود.

خبرنگاری به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر وجود پرونده های اختلاس دیگر و توصیه به نمایندگان برای مطرح نکردن آنها اشاره کرد که لاریجانی پاسخ داد من مطلبی را که نقل می کنید تکذیب می کنم چنین جیزی وجود ندارد و نمی تواند وجود داشته باشد که مجلس به عده ای بگوید مسئله ای را مطرح نکنید.

وی ادامه داد : اینکه اختلاس هایی وجود داشته باشند و بر آنها سرپوش گذاشته شود حرف درستی نیست نمی دانم مگر بزرگتر از این مورد 3 هزار میلیارد تومان مورد دیگری هم هست، اگر هست بگویند.

رئیس مجلس ادامه داد: متاسفم که برخی مسئولان همچنین حرف هایی می زنند اینکه این حرف را می گویند اقدام مسئولانه ای نیست بحث 3 هزار میلیارد تومان برای ما روشن شد و باید پیگیری شود اگر کسی حرف دیگری دارد بگوید .مبهم زدن حرف زدن درست نیست.

لاریجانی مجددا در خصوص کمیته وحدت اصولگرایان و شروط جبهه پایداری از لاریجانی سئوال کرد که وی پاسخ داد: نگاهی که آیت الله مهدوی کنی برای ساماندهی وحدت اصولگرایان در نظر دارد را شایسته می دانم . من تقاضایی مطرح نکردم اما آیت الله مهدوی کنی نظرشان این بود که از همه ظرفیت ها استفاده شود.آنچه مهم این است که با رفتار همگرایی کار جلو رود.

وی در خصوص شروط جبهه پایداری نیز گفت: نمی دانم این شروط چیست البته در برخی از رسانه ها دیدم که نکاتی مطرح شده است. ندیدم که آقای رضایی در جبهه ایستادگی نیز شرطی داشته باشند امیدوارم همه گروه ها همگراتر در این مسیر قدم بردارند.

لاریجانی در پاسخ به سئوالی مبنی بر شروط اصلاح طلبان برای ورود به عرصه انتخابات مجلس نهم و ارزیابی وی از این موضوع گفت: من با شرط و شروط خیلی موافق نیستم تامین حقوق ملت و حضور در عرصه انتخابات باید بر اساس وظیفه باشد هر کسی احساس وظیفه می کند باید حضور داشته باشد. اصلاح طلبان باید این وظیفه خود را انجام دهند سئوال این است که برای چه کسی شرط می گذارند.

در پاسخ به این سئوال که آیا آزادی زندانیان سیاسی در راستای تحقق شروط اصلاح طلبان بوده استه گفت: فکر نمی کنم ربطی به این موضوع داشتده باشد قوه قضائیه شرایط خود را برای انجام این کار دارد و در این مسیر زندانیان تحت شرایطی مورد عفو قرار می گیرند بنابراین این موضوع مسیر خود را طی کرده است قوه قضائیه شرط پذیر نیست.

خبرنگاری از لاریجانی پرسید آیا عدم نظارت کافی از سوی مجلس باعث عملکرد نامطلوب دولت شده است که لاریجانی پاسخ داد: مجلس هشتم نظارتش گسترده تر از سایر مجالس است . معاونت نظارت بر مجلس هشتم به وجود آمد که کل نظارت ها را شکل داد و روی هم رفته مجلس هشتم نسبت به امور نظارتی حساس است به طوری که ساز و کاری فراهم شد که موضوعات و پرونده های مهم در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

خبرنگاری از لاریجانی در خصوص چگونگی هزینه کرد سه هزار میلیارد تومان اختلاس بانکی در صورت بازگشت به منابع بانکی پرسید و سئوال کرد آیا از این منابع در راستای حل مسئله اشتغال استفاده خواهد شد یا خیر که لاریجانی پاسخ داد: تصمیماتی که در قانون بودجه گرفته شده فصل وسیعی در باره اشتغال است بنابراین مشکل قانون نیست بلکه مدل اجرا است.

وی ادامه داد: مقدار زیادی از منابع برای تسهیلات در بخش صنعت و کشاورزی اختصاص داده شده و همچنین برای بدهی پیمانکاران وزارت نیرو نیز اعتباراتی در نظر گرفته شده است اما اینکه قانون اجرا نمی شود مشکل از مدل اجرا است. باید قبول کنیم تا رشد اقتصادی در کشور به وجود نیاید اشتغال واقعی به وجود نمی آید باید به این مسئله توجه کرد که آیا این مدل کار کردن از نظر اقتصادی رشد اقتصادی مطلوب را موجب می شود یا نه.

وی یادآوری کرد، مسئولان اجرایی باید توجه بیشتری داشته باشند البته کمیسیون های مجلس نیز باید فشار بیاورند. اگر قرار باشد مشکل اشتغال حل شود ابتدا باید رشد اقتصادی مناسبی داشته باشیم.

لاریجانی با بیان اینکه چه رشد اقتصادی ما 2 درصد و چه 10 درصد باشد اگر فسادهایی مانند اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی داشته باشیم قطعا به رشد اقتصاد لطمه می زند، تاکید کرد: اینکه این منابع چگونه هزینه خواهد شد مطمئنا برگشت آن کمک کننده به سیستم بانکی است.

این خبرنگار در ادامه سئوال خود پرسید آیا مجلس در خصوص پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام داده است، که لاریجانی پاسخ داد: زمانی که بعد نظارتی مجلس فعال می شود صحبت از این می شود که قوه مقننه پاپیچ سایر قوا می شود این در حالی است که وقتی ایرادات اجرای برنامه چهارم توسعه گفته می شود یعنی بازوی نظارتی مجلس فعال بوده است.

خبرنگاری از لاریجانی پرسید که مجلس در سال جهاد اقتصادی چه گام هایی در این زمینه برداشته است که لاریجانی جواب داد هر قوه ای باید وظیفه خود را بشناسد قوه مجریه در این زمینه بار سنگین اجرا را بر دوش دارد در مجلس نیز همکاران به این نتیجه رسیدند که می توانند قانون فضای کسب و کار را به سرانجام برسانند که به زودی این قانون در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

لاریجانی در پاسخ به این سئوال مجلس شورای اسلامی در بیداری اسلامی به وجود آمده در منطقه و تداوم آن چه تدابیری اندیشیده است گفت: در مورد بیداری اسلامی خارج از مسائل خرد، کل حرکت باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد و مجلس در این زمینه پیشگام است موضع داشته، بیانیه داده و همچنین نمایندگان به مجلس سفر به منطقه داشته اند و مراوداتی بین دوستان وجود دارد. فکر نمی کنم بتوان بیش از این انتظار داشت باقی کارها اجرایی است.

وی در پاسخ به این سئوال که مدل برتر برای وحدت اصولگریان از نظر وی چیست گفت: من نمی گویم کمیته هفت بعلاوه هشت وحدت اصولگرایان وحی منزل استبلکه معتقدم می تواند مدل های دیگری هم وجود داشته باشد. عواید کار درست این است که آنها که کارشان به هم نزدیک است همگرا باشند زیرا در این صورت حضورشان برای مردم شفاف تر است.