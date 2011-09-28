مرتضی پایه‌شناس کارگردان "مجله حماسه" درباره این برنامه مستند به خبرنگار مهر گفت: دفاع مقدس یکی از سخت‌ترین حوزه‌ها است و سفارش‌های زیادی در آن وجود دارد که برآورده کردن تمامی توقعات را مشکل می‌سازد. از طرفی این حوزه حساسیت‌هایی درباره مسائل و اسرار نظامی دارد. از طرفی مسائل دفاع مقدس با موضوع‌های روز گره خورده است و ممکن است اگر بخواهیم درباره یک عملیات صحبت کنیم به برخی مسائل که تابو شده‌اند، به مشکل برخوریم.

وی افزود: بهتر است بعد از 30 سال شفاف‌تر از این با برخی مسائل روبرو شویم. در واقع باید برای باز کردن فضاها تلاش کنیم که این وظیفه بر دوش ما و مدیران تلویزیون است.

پایه‌شناس درباره علل موفقیت برنامه اظهار کرد: می‌گویند "مجله حماسه" خودمانی است و ریتم خوبی دارد. در مصاحبه‌ها نیز سعی کرده‌ایم به کلیشه‌ها دچار نشده و با مخاطب راحت و روراست باشیم. از طرفی 90 درصد گروه تولید برنامه جوان هستند و شاید میانگین سنی آن‌ها به 25 سال نیز نرسد! به همین دلیل روحیه جوانانه گروه باعث می‌شود به سلیقه مخاطب جوان نزدیک شویم. البته حبیب الله والی‌نژاد مدیر گروه حماسه و دفاع و آقای فرجی مدیر شبکه اول نیز کمک‌های بسیاری به ارتقای برنامه کرده‌اند.

این کارگردان ادامه داد: برای ساخت این برنامه به نقاط بسیاری از ایران سفر کردیم و به مناطق خطرناکی سر کشیدیم. بخش "نمای هشت" در برنامه تصاویری از جنگ را نمایش می‌دهد که تا به حال نشان داده نشده‌اند. فیلم‌های آرشیوی که توسط افراد آماتور تهیه و از تلویزیون پخش نشده و دست افراد یا در ارگان‌های گوناگون بایگانی شده بود نیز مربوط به این بخش است.

وی درباره تغییرات ساعت پخش برنامه افزود: ساعت پخش برنامه مدتی بین خبر 19 و 21 شبکه اول سیما بود. مدتی پخش آن را به 23 شب موکول کردند و حتی چند وقتی ساعت 24 به روی آنتن رفت. هفته دفاع مقدس سال گذشته جالب بود که حتی زمان پخش به یک نیمه شب رسید. حالا نیز برنامه جمعه‌ها ساعت 15 پخش می‌شود و تکرار آن را نیز حذف کرده‌اند.

کارگردان "مجله حماسه" با اشاره به بخش‌های مختلف برنامه اظهار کرد: در بخش گفتگو هر بار به سراغ نیروهای نظامی می‌رویم و با آن‌ها مصاحبه می‌کنیم. بخشی به نام معرفی کتاب هم داریم که آثار نویسندگانی چون محمدرضا سرشار، محمدرضا بایرامی، داود امیریان، فیروز زنوزی جلالی و ناصر کاظمی را در آن معرفی کرده‌ایم.

وی ادامه داد: یکی از بخش‌های جالب برنامه مربوط به سرودهای قدیمی است که زمان جنگ رایج بوده و مردم با آن‌ها خاطره دارند. سرودهایی از آهنگران، مهرداد کاظمی، گلریز و... از این جمله‌اند. همچنین آیتم‌هایی درباره پناهگاه‌های دزفول، دانشکده افسری و مناطق آلوده به مین در برنامه پخش شده‌اند.

پایه‌شناس تصریح کرد: برای تهیه هر قسمت از این برنامه 50 دقیقه‌ای چند گروه همزمان تصویربردار، تدوینگر و مجری تمام طول هفته فعالیت می‌کنند. نظرسنجی‌های برنامه نیز نشان داده نتیجه این تلاش‌ها علاقه مخاطب را به دنبال داشته است.

"مجله حماسه" به تهیه‌کنندگی محمد شکیبانیا اوایل سال 89 کلید خورد. ابتدا بنا بود 13 قسمت از این برنامه به روی آنتن برود اما استقبال مردم ساخت 13 بعدی را به دنبال داشت و اکنون نیز شاهد پخش سومین سری برنامه هستیم.