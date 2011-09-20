برگزاری جشنواره "مدهامتان" در زنجان موجب رشد معنوی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عینی‌فرد ظهر سه شنبه در دیدار با اعضای ستاد جشنواره مدهامتان در زنجان با اشاره به نیاز جامعه امروز به نهادینه کردن فرهنگ قرآنی در جامعه افزود: برگزاری جشنواره قرآنی "مدهامتان"، فضای معنوی مضاعفی به استان خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه استان زنجان به جهت ارادت و علاقه مردم به حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) به‌ عنوان پایتخت شور و شعور حسینی شناخته شده است، ادامه داد: ایجاد فضای معنوی در شهر و گسترش برنامه‌های مرتبط با امور دینی و قرآنی، شرایط را برای آشنایی هرچه بیشتر جوانان با مفاهیم عمیق قرآنی فراهم می‌کند.

عینی فرد ادامه داد: برگزاری جشنواره‌های قرآنی، یکی از بهترین شرایط برای برنامه‌ریزان فرهنگی جهت آشنا کردن آحاد جامعه با قرآن است.

همچنین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با تشریح چگونگی برگزاری جشنواره قرآنی "مدهامتان" در استان، گفت: هفتمین جشنواره قرآنی به میزبانی استان زنجان در 5 رشته حفظ، قرائت، ترتیل، تفسیر و اذان برگزار می‌شود.

علی سهندی به حضور 300 نفر از عاملان قرآنی از سراسر کشور اشاره کرد و افزود: داوری این دوره از مسابقات توسط 10 نفر از داوران کشوری انجام می‌شود.