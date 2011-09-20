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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

رضوی به مهر خبر داد:

افتتاح پروژه راهسازی محور خوارس در البرز تا پایان این هفته

افتتاح پروژه راهسازی محور خوارس در البرز تا پایان این هفته

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان البرز از افتتاح پروژه راهسازی محور خوارس در البرز تا پایان این هفته خبر داد و این پروژه را از پروژه های مهم راه و ترابری در این استان دانست.

علی اصغر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این محور به طول 2.8 کیلومتر و به عرض 5.5 متر است که با اعتباری بالغ بر 300 میلون تومان در حال بهسازی است.

مدیرکل راه و ترابری استان البرز گفت: عملیات اجرایی در خصوص این پروژه ادامه دارد و پیش بینی می شود تا پایان هفته جاری به بهره برداری برسد.

رضوی همچنین از لکه گیری محور روستایی قانلی بلاغ خبر داد و از این امر به عنوان یکی از پروژه های روستایی در استان البرز نام برد.
 
این مسئول اضافه کرد: در راستای بهبود بخشیدن به وضعیت راههای روستایی، اداره راه شهرستان کرج اقدام به لکه گیری محور روستایی قانلی بلاغ کرده است.
 
مدیرکل راه و ترابری البرز یادآور شد: این امر با اعتباری بالغ بر 249 میلیون ریال انجام شده است و از پروژه های مهم روستایی در سطح شهرستان کرج محسوب می شود.
 
وی یادآور شد: طول این محور 5 کیلومتر است که 60 درصد از مسیر فوق لکه گیری شده است.
کد مطلب 1412031

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