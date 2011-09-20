افتتاح پروژه راهسازی محور خوارس در البرز تا پایان این هفته

علی اصغر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این محور به طول 2.8 کیلومتر و به عرض 5.5 متر است که با اعتباری بالغ بر 300 میلون تومان در حال بهسازی است.

مدیرکل راه و ترابری استان البرز گفت: عملیات اجرایی در خصوص این پروژه ادامه دارد و پیش بینی می شود تا پایان هفته جاری به بهره برداری برسد.

رضوی همچنین از لکه گیری محور روستایی قانلی بلاغ خبر داد و از این امر به عنوان یکی از پروژه های روستایی در استان البرز نام برد.

این مسئول اضافه کرد: در راستای بهبود بخشیدن به وضعیت راههای روستایی، اداره راه شهرستان کرج اقدام به لکه گیری محور روستایی قانلی بلاغ کرده است.

مدیرکل راه و ترابری البرز یادآور شد: این امر با اعتباری بالغ بر 249 میلیون ریال انجام شده است و از پروژه های مهم روستایی در سطح شهرستان کرج محسوب می شود.

وی یادآور شد: طول این محور 5 کیلومتر است که 60 درصد از مسیر فوق لکه گیری شده است.