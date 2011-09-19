به گزارش خبرگزاری مهر در خبرهای ویژه امروز دوشنبه 28شهریورماه 1390 سایت های خبری کشور چنین آمده است:



لیدرجریان انحرافی:اگر سند دارید من را بازداشت کنید

سایت خبری تعامل نوشت : در جلسه ای، لیدر جریان انحرافی در فضایی که انتقاد به جریان اختلاس بزرگ طرح شده بود، خطاب به یکی از مقامات ارشد قضایی کشور گفته است که اگر سند دارید من را بازداشت کنید . این مقام ارشد قضایی نیز پاسخ داده است که به احترام دکتر احمدی نژاد هنوز این اتفاق نیفتاده است.

هاشمی رفسنجانی: وزارت اطلاعات و بچه حزب‌اللهی‌ها ما را اذیت می کنند

خبرگزاری دانشجو با اشاره به سخنان منتشر نشده رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در استان قزوین، به نقل از وی نوشت: گاهی فشار می آورند که فلان آقا مثلاً رادیکال هست و برکنارش کنید، وزارت اطلاعات یک جورایی اذیت می کند، دیگران یه جور دیگر اذیت می کنند، بچه حزب الهی‌ها یه جور دیگر اذیت می کنند، این کار ما نیست همه مدیران بدانند ما این جوری نیستیم.

واگذاری صدها هکتار زمین به اختلاس‌گر بزرگ در کیش و کاشانک با قیمت متری ۱۶ریال

محمد رضا خباز نماینده کاشمر در مجلس ضمن تشریح جزئیات جدیدی از جلسه غیرعلنی مجلس درباره اختلاس ۳ هزار میلیاردی به خبرگزاری فارس گفت : امیرمنصور خسروی ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در اطراف کاشانک به قیمت متری ۱۶ ریال گرفته است و وی اکنون ۳۸ کارخانه فولاد دارد .



خباز با بیان اینکه این فرد سه روز قبل از بازداشت، دو LCبه مبلغ ۶۰ میلیون دلار باز کرده است، خاطرنشان کرد:اوج کار خسروی از اسفند ۸۹ تا پایان تیر ۹۰ است یعنی در ظرف ۵ ماه این ماجرا شکل گرفته است که مشخص است این فرد مورد حمایت‌هایی نیز قرار گرفته است.عضو کمیسیون اقتصادی درباره افرادی که می‌گویند ما زودتر این اختلاس را فهمیده‌ایم اما چیزی نگفته‌اند، گفت: این افراد خودشان معاون جرم هستند . خباز در ادامه افزود بانک مرکزی با اختلاس‌گران تبانی کرده است.

آخرین تصمیم جریان انحرافی در بحث رسانه‌ای اختلاس

سایت خبری جهان نوشت : هرچند سرکرده جریان انحرافی و نیروهای تحت امر او خود را در حاشیه امن دولت و رئیس جمهور می‌بینند ، اما این‌بار با شدت گرفتن فشار افکار عمومی بر این گروه به نظر نمی‌رسد که این حاشیه دیگر امن باشد.به حاشیه رفتن موضوع اختلاس تنها راهکاری است که جریان انحرافی منتسب به دولت در دستور کار خود قرار داده‌اند تا از این رو بتوانند ضمن هدایت جامعه به موضوعی دیگر، خود را از زیر بار این فشار رها کنند. اتخاذ موضع جنجالی، تهیه دومین شماره خاتون و تمام بازی‌های جنگ روانی اجرا شده توسط فرقه انحرافی در دستور کار قرار گرفته تا با به کارگیری دوباره آنان افکار عمومی را از اختلاس بزرگ منحرف کند.

تلاش نمایندگان مجلس برای استعفای اجباری برخی مسئولین

جهان نیوز در خبر دیگری آورده : نمایندگان روز یکشنبه پس از خروج از صحن مجلس بر استعفای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، جهرمی مدیرعامل بانک صادرات و مدیران بانکهای درگیر اختلاس تاکید کردند و اعلام داشتند که در صورت عدم استعفا، مجلس باید برای برکنار این مسئولین دست به کار شده و از ابزارهای خود استفاده کند.

آمریکا و اعتراف به قدرت سپاه پاسداران

سایت خبری صراط به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال نوشت : افزایش قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و ترس از ناوگان قایقهای تندرو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، آمریکا را به فکر ایجاد یک خط ارتباطی ویژه با کشورمان انداخته است. علت تلاش آمریکاییها برای ایجاد این خط ارتباطی ویژه ، تماس سریع با مقامات دریایی کشور ، با هدف جلوگیری از هرگونه برخورد نظامی بالقوه بین نیروهای دریایی آمریکا و نیروهای دریایی ایران است .

هیئت پارلمانی ایران به زودی از لیبی درخواست ویزا می‌کند

خبرگزاری فارس نوشت : براساس مصوبه کمیته سفرهای خارجی مجلس شورای اسلامی هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران متشکل از 3 نفر بزودی از لیبی به منظور سفر به طرابلس درخواست ویزا می‌کند . در این هیئت یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و یک نفر از اعضای کمیسیون اصل 90 به عنوان بررسی‌کننده پرونده ربایش امام موسی صدر حضور خواهند داشت.

سکته خفیف ضرغامی در کی‌اف و انتقال به ایران با هواپیمای رئیس‌جمهور

سایت خبری رجا آورده است :عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صداو سیما که هفته گذشته برای دیدار با رئیس تلویزیون ملی اوکراین به این کشور سفر کرده بود، به‌دلیل بروز عارضه قلبی ، دچار سکته خفیف شده است . بر اساس این گزارش، پس از انجام درمان های اولیه در اوکراین، وی با هواپیمای شخصی رئیس جمهور و زیر نظر پزشک مخصوص وی به کشور منتقل شده و در یکی از بیمارستان‌های تهران تحت مداوا قرار گرفته است. پزشکان معالج وی اعلام کرده اند که خطری سلامتی ضرغامی را تهدید نمی کند.

دعوت جاسوس فرانسه از دراویش گنابادی برای تجمع و درگیری

رجانیوز در خبر دیگری نوشت : مصطفی آزمایش نماینده فرقه گنابادی و جاسوس دستگاه اطلاعاتی فرانسه در راستای فشار سیاسی و حقوق بشری به جمهوری اسلامی ایران از دراویش گنابادی درخواست کرد ضمن افزایش مخالفت‌ها با نظام اسلامی تجمعی را آغاز کنند.

هاشمی را نماد عقلانیت، اعتدال و توسعه معرفی کنید

محرمانه آنلاین نوشت : در نشست اخیر اعضای اتاق فکر رسانه های تحت امر هاشمی رفسنجانی دستور العملی خطاب به تمامی این رسانه ها صادر شده است که از این پس باید رسانه های حامی هاشمی رفسنجانی وی را مظهر و نماد عقلانیت ، اعتدال و توسعه معرفی کنند.

چه کسانی سفارش ساخت مستند بی بی سی را دادند؟

محرمانه آنلاین با اشاره به پخش فیلمی علیه مقام معظم رهبری در شبکه دولتی بی بی سی نوشت : مستند شبکه ضد انقلاب بی بی سی علیه رهبر معظم انقلاب اسلامی، طی سفارشی از سوی شورای سبز راه امید و با نظارت مستقیم شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) و در ازای پرداخت 50 میلیون دلار ساخته شده است . در ساخت این مستند ضد اسلامی و ایرانی از افرادی چون علیرضا نوری زاده، منوچهر محمدی؛ روزنامه کیهان چاپ لندن؛ محمد طاهری؛ مجتبی واحدی؛پیمان اسدی و احمد باطبی استفاده شده است.