به گزارش خبرنگار مهر، امیرشاهرخ حسنعلی‌زاده ظهر دوشنبه در نشست کارگروه تخصصی خشکسالی و مخاطرات طبیعی استان اظهار داشت: میزان رخ دادن تگرگ در تبریز 28مورد، مراغه 34 مورد، اهر 24، سراب 26 و میانه 23 مورد است.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی افزود: آذربایجان شرقی با متوسط رخ دادن 142 مورد تگرگ در استان جزو استانهای پرتگرگ کشور مطرح می شود.

به گفته وی، کمترین تعداد تگرگ با چهار مورد در جلفا رخ می‌دهد ولی تگرگ در حالت کلی آسیبهای فراوانی را متوجه بخش کشاورزی استان می‌کند.

مدیر کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه در برخی شهرهای استان ایستگاه هواشناسی وجود ندارد، تصریح کرد: آذربایجان‌شرقی دارای دستگاه های پیشرفته در زمینه پیش‌بینی وضعیت تگرگ است و به شعاع 50 کیلومتری در تبریز می‌توان از این سیستم استفاده کرد.