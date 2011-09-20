علی حمید کارگردان "مردان شاه" با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این مستند درباره شخصیت ‌13 تن از نخست وزیران دوران پهلوی دوم است و زندگی آن‌ها را به تصویر می‌کشد. چرا که نسل امروز ممکن است تنها از میان نخست وزیران متعددی که در سرنوشت ایران دخیل بوده‌اند تنها بختیار و ازهاری و شریف امامی را بشناسند و درباره‌شان چیزی شنیده باشند.

وی افزود: وزیرانی چون منصور و علم که در این مستند به معرفی آن‌ها خواهیم پرداخت، در خدمت گذاری به شاه مطیع بودند با این حال او تمامی آن‌ها را یکی پس از دیگری حذف کرده است.

این کارگردان درباره ایده ساخت این مستند اظهار کرد: کتاب "همه مردان شاه" نوشته نویسنده امریکایی درباره نخست وزیران ایرانی ایده ما برای ساخت این مستند است که اکنون در مرحله تحقیق و نگارش قرار دارد و من به همراه یاسر انتظامی، وحید شیخلر و روح الله حسینی این مرحله را پشت سر می‌گذاریم.