به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل و معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان به منظور تعامل بیشتر با روسای انجمنهای فرهنگی و هنری استان لرستان تشکیل جلسه دادند.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست با بیان اینکه فرهنگ جایگاه والا و اساسی دارد، افزود: انجمنهای فرهنگی و هنری استان حضور فعال و مثبتی در عرصه فرهنگ دارند.

ماشاء الله امان الهی بهاروند ادامه داد: اگر کاستی در زمینه فعالیت انجمنها باشد با برنامه ریزی و طرح داشتن و با جذب حداکثری هنرمندان و پیشکسوتان و تشکیل کمیته ای برای هماهنگ سازی و ساماندهی مرتفع می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان نیز در این جلسه گفت: انجمنهای فرهنگی و هنری طبق رسالتی که دارند بازوی فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

حجت الاسلام اسماعیلیان با بیان اینکه فعالیت انجمنها نباید تنها محدود به برگزاری جلسات و برنامه های جزیی باشد، یادآور شد: انجمنهای فرهنگی هنری باید با اخلاق محوری و مثبت اندیشی در فضای جامعه حرکت کنند و وظیفه ما نیز به عنوان خادمان اصحاب فرهنگ و هنر حمایت از این قشر است.

در این جلسه روسای انجمن های فرهنگی هنری با ارائه گزارشی از عملکرد و سابقه کاری انجمنها و مشکلات و کاستی های که در حوزه های مختلف وجود دارد به بحث و تبادل نظر پرداختند.

عدم حمایتهای مالی، تنظیم اساسنامه، نبود بودجه های مشخص، افزایش ناگهانی شهریه کلاسهای آموزشی، عدم برنامه ریزی های فرهنگی و ... از جمله مشکلات مطرح شده از سوی روسای انجمنها بود.