به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر دوشنبه در تالار امام رضا (ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد از زحمات 10 ساله احمد اکبری تقدیر و علیرضا رضوانی بعنوان سرپرست جدید این دانشگاه معرفی شد.

علیرضا رضوانی دارای مرتبه استاد تمام پایه، فارغ‌ التحصیل دکتری شیمی معدنی از دانشگاه کارلتون اوتاوای کانادا است.

وی سوابق علمی، اجرایی و پ‍ژوهشی از جمله مدیر دانشجویی دانشسرای عالی زاهدان، معاون اداری و مالی دانشکده علوم، رئیس دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار و رئیس دانشگاه پیام نور مرکز چابهار را در پرونده خود دارد.

رضوانی 26 مقاله چاپ شده نیز در مجلات معتبر بین المللی دارد و بیش از 50 مقاله در کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی ارائه کرده است.

وی قبل از این، معاونت دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان را بر عهده داشته است.

رضوانی با حکم کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان سرپرست جدید دانشگاه سیستان و بلوچستان منصوب شد.