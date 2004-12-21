طرح ذخيره گردشي مرغ ، راه كار قطعي نيست

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري " مهر" ، علي رغم افزايش توليد گوشت مرغ و تخم مرغ طي سال گذشته ، رشد چشمگيرقيمت انواع خوراك دام (به عنوان مثال كنجاله سويا از كيلويي 1900 به 3100 ريال ) موجب افزايش شديد قيمت اين كالاها در اواخر سال گذشته شد .

با توجه به اينكه بخش عمده خوراك طيور ازطريق واردات تامين مي شود روند صعودي قيمت نهاده هاي دامي دربازارهاي جهاني ، بازارداخلي نهاده ها ، عملكرد واحدهاي صنعت طيور كشور و درنتيجه فرآورده هاي آنها را به شدت آسيب پذير ساخت .

به اين ترتيب به منظورساماندهي بازارمرغ و متعادل ساختن قيمت اين كالا ، دولت تصميم به اجراي طرح ذخيره گردشي مرغ براي متعادل ساختن بازارداخلي مرغ دركشور كرد .

اين درحالي بود كه افزايش قيمت نهاده دامي دربازارهاي جهاني چنان با قدرت عمل كرد كه حتي اجراي طرح ذخيره گردشي مرغ با هزينه هاي اجرايي سنگيني كه به دولت و نظام بانكي تحميل نمود، نتوانست با اثرات آن مقابله كند.

بررسي ها نشان مي دهد درراستاي طرح ذخيره گردشي مرغ در سال گذشته مقررشد شركت پشتيباني امور دام از طريق خريد، ذخيره سازي و عرضه چرخشي بازار گوشت مرغ را تنظيم كند كه بر اساس آمار شركت مذكور در طول سال گذشته 27 هزار تن گوشت مرغ توزيع نموده كه حدود 350 ميليارد ريال هزينه خريد ازمحل تسهيلات بانكي ، 115 ميليارد ريال ضرر و زيان عملياتي وكيلويي 8ريال هزينه هاي تبعي در برداشته است .

گفتني است تا زماني كه قيمت هاي جهاني نهاده ها از ثبات برخوردارباشد بازارداخلي نيزدر تعادل قراردارد ، حتي قيمت ها اندكي كاهش نشان مي دهد ، ليكن به محض تغيير درروند قيمت هاي جهاني ، بازاردچار آشفتگي خواهد شد .

با بررسي سياست اتخاذ شده براي متعادل ساختن بازار مرغ در كشور ذكر اين نكته ضروري است كه براي كالاهايي كه كنترل تمامي مراحل توليد آن دراختيارمسوولان داخلي نيست ، طرح هايي مانند طرح ذخيره گردشي مرغ نه تنها قادر به تنظيم بازار و ايجاد ثبات طولاني مدت قيمت اين كالا نخواهند بود ، بلكه با احتساب هزينه هاي اجرايي طرح ، هزينه ملي طرح هم افزايش يافته و در نتيجه آن منابع بانكي و بودجه اي كه مي توانست صرف طرح هاي سود آورتر شود اين گونه پايمال مي گردد .

همچنين علت اجراي چنين سياست هايي به سبب آزادسازي قيمت نهاده ها و حمايت موقتي از توليد كنندگان براي تطبيق با شرايط جديد بوده و نمي توان به عنوان راه كار دائمي ارائه شود .

در نهايت و با توجه به موارد ذكر شده به نظر مي رسد كه ارائه برنامه ريزي كامل درراستاي كاهش وابستگي به واردات نهاده ها (مانند افزايش سطح زير كشت و توليد علوفه دامي و خوراك طيور به عنوان عمده ترين بخش از هزينه توليد ) گسترش توليد جوجه يك روزه ... به همراه افزايش حجم گوشت مرغ توزيع شده توسط فروشگاه هاي زنجيره اي و تعاوني ها مي تواند جايگزين مناسبي براي طرح ذخيره گردشي مرغ باشد .