به گزارش خبرگزاری مهر، شاعران برای شرکت در این جشنواره باید آثار خود را در دو بخش شعر نو و شعر کلاسیک به دبیرخانه استانی جشنواره ارسال کنند.

همچنین شاعران کانونهای فرهنگی هنری مساجد می توانند در بخش شعر کلاسیک در کلیه قالبهای شعری شرکت کنند.

این جشنواره در موضوعات آزاد دینی، آئینی و انقلابی با تاکید بر اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، فضایل اخلاقی، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و نیز اماکن و مناسک دینی به ویژه مسجد و نماز برگزار می شود.

تمامی شرکت کنندگان در جشنواره می توانند با شرکت در بخش ویژه، آثار خود را با موضوع غدیر‌ و ‌امام علی (ع) به دبیرخانه های استانی ارسال کنند.

آثار راه یافته به مرحله کشوری نیز به صورت ویژه و جداگانه مورد بررسی و داوری قرار خواهند گرفت.

شرکت کنندگان می تواند حداکثر دو اثر را برای شرکت در جشنواره ارسال کنند و شرکت کنندگان باید حداکثر 35 ساله و عضو کانونهای فرهنگی و هنری مساجد باشند.

شناسایی و ارتقای سطح اطلاعات عمومی و تخصصی جوانان علاقمند به داستان نویسی، شعر و ادبیات فارسی، حضور پر نشاط تر اعضای کانونها در فعالیتها و عرصه های مختلف ادبی کشور، کشف و شناسایی استعدادهای برتر ادبی فعال کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور در قالب ایجاد رقابت سالم و تولید آثار فاخر ادبی در حوزه معارف دینی، ولایی و انقلابی از اهداف برگزاری این جشنواره اعلام شده است.

آخرین مهلت ارسال آثار را به دبیرخانه جشنواره 14 مهرماه سال جاری است و اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی برای شرکت در مراسم اختتامیه این جشنواره تا پایان وقت اداری 15 آبان به اطلاع استانها می رسد.