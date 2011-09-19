17 هزار واحد صنفی در بابل فعالیت می کنند

علی اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در روزهای گذشته و بازرسی از یک واحد فروشندگی فرش دستبافت، این واحد صنفی به اتهام گرانفروشی به ارزش ریالی 452 میلیون ریال جریمه و پرونده این واحد متخلف برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

وی اظهار داشت: اداره بازرگانی بابل در پی بازرسی‌های مختلف از واحدهای صنفی منختلف، موفق به کشف 128 پاکت سیگار قاچاق از دو خواربارفروشی شده که این واحدها جریمه شدند.

اصغری تصریح کرد: پرونده این متخلفان تشکیل و به اداره تعزیرات بابل ارسال شد.

رئیس بازرگانی بابل با اشاره به اینکه در چهار ماهه نخست امسال 633 مورد پرونده درباره تخلفات تشکیل شد، تصریح کرد: از 633 مورد پرونده تشکیل شده بیش از 358 مورد درباره عدم درج قیمت، 168 فقره گرانفروشی، 52 مورد قاچاق، 29 مورد تداخل صنفی، 38 مورد عدم صدور فاکتور، 10 مورد عرضه خارج از شبکه، شش مورد تقلب در کسب و یک فقره کم فروشی بوده است.

وی گفت: اداره بازرگانی بابل برای شناسایی واحدهای صنفی از قبیل عدم درج قیمت و گرانفروشی، رتبه برتر مازندران را دارا است.

اصغری از تشکیل اکیپ ویژه برای ساماندهی و فعالیت دکه‌ داران و کیوسکهای مطبوعاتی بابل خبر داد و افزود: نخستین کمیته جلوگیری از تخلفات دکه‌ها و کیوسکهای مطبوعاتی با حضور نمایندگان بازرگانی، شهرداری، ارشاد و مجمع امور صنفی به منظور جلوگیری از فروش سیگار به ویژه برای افراد زیر 18 سال تشکیل تا از فروش سیگار در دکه‌ها و کیوسک‌ها جلوگیری شود.