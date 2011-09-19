قهرمانی تیم سبک سوپر ساباکی لرستان در مسابقات انتخاب ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که با شرکت 15 تیم و 210 کاراته کار برگزار شد، تیم لرستان با کسب 11 مدال طلا، هفت نقره و یک برنز اول شد و تیمهای استان مرکزی و استان اصفهان دوم و سوم شدند.

برای تیم لرستان رحیم کریمی نسب، مصیب جهانبخش، یداله پورزید، ناصر کرم زاده، اشکان اسمائیل پور، محمد سبزواری، محمد داوری، علی شاکری، افشین ولی نژاد، میلاد نورپور، پوریا کاکولوند نشان طلا، احمدرضا حبیب وند، امید فولادوند، محسن رحمانی، سید عرفان حجازی، مهدی نفرای، جواد پاریاد و میلاد میری نشان نقره و محمد نورپور نشان برنز این رقابتها را کسب کردند.

در مسابقات ورزشهای رزمی سبک سوپر ساباکی تیم لرستان به عنوان فنی ترین تیم کشور انتخاب شد.