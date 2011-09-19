محمود عالیشوندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود تمامی مشکلاتی که برای رشته های غیر فوتبالی وجود دارد، فدراسیون تکواندو سازمان لیگ توانسته شرایط ایده آلی را برای این رشته المپیکی ایجاد کند.

وی افزود: بدون شک برگزاری لیگ در تمامی سطوح اتفاقی بسیار بزرگ و مهم برای تکواندو محسوب می شود و از همین مسابقات است که استعدادهای بزرگ کشف و به اردوهای تیم ملی دعوت می شوند.

رئیس هیئت تکواندو یزد عنوان کرد: البته کیفیت بالای مبارزات باعث رشد تکواندوکاران و افزایش تجربیات آنها در مسابقات خواهد شد به نحوی که حتی ملی پوشان هم از حاشیه امنیت برخوردار نیستند.

وی ادامه داد: برای اینکه در آینده ای نزدیک یزد هم در سطح کشور و بین الملل حرفی برای گفتن داشته باشد، برنامه ریزی دقیق و کارشناسی صورت گرفته و به همین منظور مصمم هستیم تا ابتدا در رده های پایه تمرکز داشته باشیم اما طی چند ساله آینده در رده های بالاتر نیز نمایندگانی را خواهیم داشت.

عالیشوندی یادآور شد: با توجه به پتانسیل بالایی که در استان یزد وجود دارد، برای راه اندازی لیگ استانی تکواندو برنامه ریزی شده که این لیگ نیز بدون شک جوانان بسیاری را جذب این رشته خواهد کرد.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه یزد شهری صنعتی محسوب می شود، حتما در این زمینه می توانیم در لیگ نیز نماینده داشته باشیم.