به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، هنوز دقایقی از سخنان ولی‌امر مسلمین در نخستین اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی نگذشته بود که مهمترین رسانه‌های منطقه و جهان به انعکاس رهنمودهای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حضور صدها عالم، دانشمند، روشنفکر، صاحب‌نظر، جامعه‌شناس و مورخ از کشورهای مختلف جهان به ‌ویژه جهان اسلام پرداختند. گزیده‌ای از این بازتاب رسانه‌ای در گزارشی به شرح زیر منتشر می‌شود:



* به آمریکا اعتماد نکنید



هشدارهای رهبر انقلاب به انقلابیون منطقه به ویژه توصیه‌های ایشان مبنی بر اعتماد نکردن به آمریکا و غرب بیش از همه مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت به طوری که بیشتر آنها از قول رهبر انقلاب تیتر کردند:‌ «به آمریکا اعتماد نکنید»



خبرگزاری فرانسه نوشت: «رهبر ایران مجدداً به انقلابیون عرب هشدار داد که به غرب اعتماد نکنند.»



تأکید رهبر انقلاب بر اعتماد نکردن به آمریکا و ناتو‌ نکته‌ای بود که علاوه بر خبرگزاری فرانسه، مورد توجه رسانه‌ها و خبرگزاری‌هایی چون فاکس‌نیوز، دیلی استار،‌ عرب‌نیوز‌، یورونیوز، نیویورک‌تایمز و روزنامه‌های منطقه به ویژه روزنامه‌های مصر، لبنان، عربستان و کویت قرار گرفت.



خبرگزاری ترند آذربایجان در همین رابطه نوشت: «آیت‌الله خامنه‌ای‌ مسلمانان را از اعتماد به آمریکا و ناتو برحذر داشت.»



سوئیس اینفو نیز به سخنان ولی امر مسلمین در نخستین اجلاس بیداری اسلامی اشاره و تصریح کرد: «آیت‌الله خامنه‌ای در برابر صدها نفر از مدعوین از کشورهای عربی گفت که هیچ‌گاه به آمریکا، ناتو و حکومت‌های جنایتکار مانند انگلیس و فرانسه و ایتالیا که زمانى طولانی سرزمین شما را میان خود تقسیم و غارت کردند، اعتماد نکنید.»



هافینگتون پست،‌ عرب تایمز آنلاین،‌ کانادا دات کام‌، تایوان‌نیوز، گلف‌تایمز، رادیوی رژیم صهیونیستی، شبکه ماهواره‌ای الجدید، خبرگزاری محیط، پایگاه حزب مصری الوفد، روزنامه‌ی بحرینی الوسط، پایگاه 14 مارس، روزنامه‌ی الدستور چاپ اردن و خبرگزاری سانا نیز از دیگر رسانه‌هایی بودند که توجه ویژه‌ای به فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب درباره‌ی بی‌اعتمادی به آمریکا و غرب داشته و بخش‌هایی از آن را منتشر کردند.



رادیو سوای مصر هم به هشدارهای رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: «ایران بارها در ماه‌های اخیر کشورهای غربی را به تلاش برای نفوذ در حرکت‌های انقلابی در کشورهای عربی متهم کرده است.»



روزنامه‌ی الاهرام چاپ قاهره نیز بخش‌های زیادی از سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اجلاس بیداری اسلامی را پوشش داد و نوشت: «رهبر ایران نسبت به لبخندها و وعده‌های غرب هشدار داد.»



* ضرورت توجه به مبانی اسلامی



در این میان برخی رسانه‌ها تأکیدات رهبر انقلاب مبنی بر بازگشت به اصول اسلامی را برجسته کردند.



روزنامه‌ی مصری الشروق نوشت: «آیت‌الله علی خامنه‌ای انقلابیون عرب را به اعتماد نکردن به غرب دعوت کرد و از آنها خواست تا راه حل مشکلات خود را در اسلام و مبانی اسلامی بجویند.»



میدل ایست آنلاین نیز از پیام رهبر ایران به جامعه‌ی عرب سخت گفت و تیتر زد: «راه حل، اسلام است»



میدل ایست نوشت: «رهبر ایران شعار اخوان‌المسلمین را تکرار کرد و ضمن تأکید بر استفاده از بهار عربی، اعتماد نکردن انقلابیون به غرب را خواستار شد.»



خبرگزاری سی‌ان‌ان نیز تأکیدات رهبر انقلاب برتوجه مسلمانان به مبانی اسلامی را مورد توجه قرار داد و از قول رهبر انقلاب نوشت:‌ «نگذارید اصول اسلامی قربانی منافع زودگذر شود»



* از اختلافات بپرهیزید



روزنامه‌ی کویتی القبس هم بااشاره به رهنمودهای رهبر انقلاب در اجلاس بیداری اسلامی ابراز داشت: رهبر ایران بر استقلال، آزادی و عدالت در کشورهای عربی تأکید کرد و هر گونه اختلاف‌انگیزی قومی، نژادی و مذهبی را محکوم نمود.

خبرگزاری رسمی کویت نیز در خبر کوتاهی به سخنان رهبر انقلاب پرداخت و ضمن اشاره به تأکید ایشان بر دوری مسلمانان از تفرقه و اختلاف، از قول معظم‌له نوشت: «مردم عرب برای به‌دست آوردن آزادی و کرامت به میدان آمدند.»



روزنامه‌ی عربستانی دارالحیات هم از هشدارهای رهبر ایران نسبت به توطئه‌های غرب سخن گفت و ابراز داشت: «رهبر ایران تأکید کرد آنها که آتش تفرقه‌ى مذهبى را با تکفیر این و آن دامن می‌زنند، اگر خودشان هم ندانند مزدور شیطانند.»



یورورنیوز که فایل ویدئویی رهنمودهای رهبر انقلاب را نیز بر روی سایت خود قرار داده بود با اشاره به هشدارهای آیت‌الله خامنه‌ای به انقلابیون منطقه مدعی شد: «این توصیه ها و هشدارهای رهبر ایران نسبت به تلاش های غرب، بعد از بازدید ناگهانی رئیس‌جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلیس از لیبی صورت می‌گیرد که با استقبال مردم لیبی مواجه شدند.»



این در حالی است که بازتاب دیدار سارکوزی و کامرون با شورای انتقالی و انتشار تصاویر آن با اعتراض ملت مسلمان لیبی مواجه شد.



روزنامه دولتی بحرینی البلاد هم نتوانست ناراحتی خود از رهبر انقلاب به واسطه‌ی حمایت از مردم مظلوم بحرین را انکار کند و در عباراتی کنایه‌آمیز نوشت: «رهبر ایران در حالی از انقلاب‌های عربی حمایت نمود که هیچ اشاره‌ای به سوریه نکرد.»

