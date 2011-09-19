به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی صلاح در این رابطه از آغاز نام نویسی دانشجویان پذیرش شده دانشکده علوم قرآنی خرم‌آباد خبر داد و گفت: دانشکده علوم قرآنی خرم‌آباد برای سال‌تحصیلی جاری در دو رشته تربیت معلم قرآن ویژه بانوان و تفسیر قرآن‌کریم ویژه آقایان پذیرش دانشجو داشت.

وی افزود: تعداد 32 نفر از بانوان رشته تربیت معلم قرآن را انتخاب کردند و نام‌نویسی از این دانشجویان در دانشکده علوم قرآنی خرم‌آباد آغاز شده است.

رئیس دانشکده علوم قرآنی خرم‌آباد تاریخ شروع کلاس‌های دانشکده علوم قرآنی لرستان را نهم مهرماه اعلام کرد و ادامه داد: در رشته تفسیر قرآن کریم تنها 10 نفر از آقایان این رشته را انتخاب کرده‌اند و به همین دلیل برگزاری کلاسهای رشته تفسیر قرآن‌کریم به ترم دوم سال‌تحصیلی جاری موکول شد.

صلاح ادامه داد: برای رشته تفسیر قرآن کریم از طریق تکمیل ظرفیت دانشجویان جدید پذیرش می‌شود.