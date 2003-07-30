وزارت امور خارجه موظف شد، موضوع دستگيري مستندسازان ايراني را پيگيري كند

به گزارش خبرگزاري مهر در ابتداي اين جلسه وزير علوم، تحقيقات و فناوري گزارشي از سند ملي زيست فناوري (بيوتكنولوژي) را به هيأت دولت ارائه كرد.

هيأت دولت ضمن تشكر از اقدامات انجام شده، تأكيد كرد: كميته ملي زيست فناوري بايد حداكثر ظرف مدت يك ماه سياست‌ ها و اهداف، و سازوكارها پيگيري و اعتبارات لازم را مشخص و به هيأت دولت اعلام كند.

در ادامة اين جلسه گزارشي از دستگيري دو مستند ساز ايراني توسط نيروهاي آمريكا و اقدامات انجام شده به اطلاع هيأت دولت رسيد.

هيأت دولت ضمن ابراز تأسف، وزارت امور خارجه را مكلف كرد از طريق مجاري ديپلماتيك موضوع را پيگيري كند.

