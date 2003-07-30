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۸ مرداد ۱۳۸۲، ۱۷:۲۲

درجلسه امروز هيات دولت :

وزارت امور خارجه موظف شد، موضوع دستگيري مستندسازان ايراني را پيگيري كند

هيات وزيران صبح امروز به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي، رييس جمهور، تشكيل جلسه داد.

به گزارش  خبرگزاري مهر در ابتداي اين جلسه وزير علوم، تحقيقات و فناوري گزارشي از سند ملي زيست فناوري (بيوتكنولوژي) را به هيأت دولت ارائه كرد.
هيأت دولت ضمن تشكر از اقدامات انجام شده، تأكيد كرد: كميته  ملي زيست فناوري بايد حداكثر ظرف مدت يك ماه سياست‌ ها و اهداف، و سازوكارها  پيگيري و اعتبارات لازم را مشخص و به هيأت دولت اعلام كند.
در ادامة اين جلسه گزارشي از دستگيري دو مستند ساز ايراني توسط نيروهاي آمريكا و اقدامات انجام شده به اطلاع هيأت دولت رسيد.
هيأت دولت ضمن ابراز تأسف، وزارت امور خارجه را مكلف كرد از طريق مجاري ديپلماتيك موضوع را پيگيري كند.

کد مطلب 14121

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